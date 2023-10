Hoy comienza la Expo Vivero 2023

Compartir esta noticia:

La Dirección General de Recursos Naturales y el Municipio de Toay, invitan a la población pampeana a disfrutar de la 11° edición de la Expo Vivero, a llevarse a cabo este sábado y domingo en el Jardín Botánico Provincial, con entrada libre y gratuita.

Contará con la exposición y venta de plantas de más de 70 viveristas, como también de los 5 Viveros Forestales Provinciales, pero además se podrá disfrutar de espectáculos musicales, el patio de comidas y el imponente ambiente natural, sede de dicho evento.

Desde la organización reiteran como cada año, que no se puede ingresar con mascotas ni con pelotas, no se puede fumar y en lo posible se solicita llevar bolsas de tela para no generar residuos.

El evento sito en Av. Perón y Chimango, abrirá sus puertas al público el sábado de 12 a 20 y el domingo de 10 a 20.

Agenda de espectáculos

El sábado 28

Corazón Folclórico a las 14:00; Marcela Fernández 14:50; Java Queens 15:50; Grupo de Jazz Santa Rosa 16:40; Kumbia Kuatika 17:30; Los Jarillales 18:20; Zircaos (Zancos) 17:30.

El domingo 29

Los Guardianes. Eco 13:00; Joaquín Chavarino 13:50; Mr. Jones 14:50; Nieves Cabral 16:00; Sueño Stereo 17:00 y La Ronda 18:00.

Para más información comunicarse con el Jardín Botánico Provincial de 7:00 a 13:30, al whatsapp: 2954- 292441 o al e-mail:jardinbotanico@lapampa.gob.ar

