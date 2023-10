40 años de democracia: reflexiones

Compartir esta noticia:

A menudo estas fechas “redondas” nos convocan a la reflexión sobre el pasado, y el futuro a la luz del presente. Hace 40 años Alfonsín ganaba las elecciones presidenciales, y comenzaba claramente una etapa democrática, caracterizada por la esperanza ciudadana, por los juicios sobre el pasado de dictadura inmediatamente anterior, y por una liberación de los sentimientos populares que pudieron ser expresados en sus más diversas formas.

(Por Pablo Tomás Ricci) Hoy los entonces jóvenes ya somos adultos mayores, los adultos de entonces ingresaron en la ancianidad, y se han sumado una pléyade de jóvenes a la dinámica social en sus diferentes aspectos. Mi generación y las anteriores sigue custodiando el valor de la democracia, pese a no haber encontrado en la misma la concreción de muchos de los sueños que teníamos entonces. La tendencia es la de culpar a las dirigencias que se han ido sucediendo, pero opino que como dice una frase que he visto en muchas oportunidades en estos 40 años, “la democracia es un sistema edificado sobre la virtud ciudadana”. Ergo, si no existe tal virtud como conducta mayoritaria en la sociedad, el resultado no será virtuoso, y la culpa de las dirigencias es relativa. Todos somos responsables de no haber elegido bien, de haber creído en promesas claramente inconducentes e irrealizables, de no haber participado social y políticamente para exigir el cumplimiento de las promesas y, en definitiva, de no haber sido lo suficientemente “virtuosos”, como base para exigir el virtuosismo dirigencial. Creo personalmente que el destino democrático no será lo que hemos esperado hasta que esta cuestión sea zanjada. De igual forma veo como otro tema tan importante, y ello pese al juzgamiento de las Juntas Militares, el no haber logrado a 40 años una solución o esclarecimiento y asignación de responsabilidades en la cuestión Derechos Humanos. Esa herida que existe en nuestra sociedad, nos impide despegar, y será así hasta que existan Memoria, Verdad y Justicia reales y públicas. A mi juicio esas dos cuestiones son centrales, y su falta de solución es lo que nos ha condenado a una sociedad fragmentada, con valores en franca decadencia conforme sea la conveniencia de cada persona y/o sector, con falta de compromiso dirigencial y social. Ello ha derivado, por ejemplo, que en nuestra provincia haya tenido vigencia la Ley de Policía de la dictadura hasta hace poco más de un año, o que a nivel nacional siga vigente la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, o no se haya dictado una norma de nacionalización de la banca y del comercio exterior. Cuáles eran las prioridades de nuestros legisladores?. Poner cajeros automáticos en los pueblos pequeños?, sancionar leyes nacionales sobre temas de poca trascendencia y mucho cartel?, no exigir como cuerpo el cumplimiento de algunas leyes importantes que SÍ se sancionaron, permitiendo que se dejen de lado en la práctica?.

Más allá de la lógica indignación que me producen estas falencias, -de las que me hago cargo como ciudadano por no haber insistido lo suficiente en su importancia o en la movilización popular para lograr concretarlas-, siento que son muchos los dirigentes que debieran dar explicaciones por haber ocupado lugares de altísima responsabilidad y poder.

Párrafo final para las generaciones que son actualmente jóvenes, que han visto disminuida su formación intelectual y/o moral en cuanto a la sustentación de valores, Ello hace posible la desorientación política de parte de las nuevas generaciones, que reivindican la libertad como valor absoluto, y adhieren a quienes se presentan falsamente como sus defensores y personeros, y de este modo justifican barbaridades que solamente pueden caber en la imaginación de una persona desequilibrada, y que contrarían los valores fundacionales de nuestra sociedad, aún respetando la lógica evolución de los mismos según el curso natural y ordinario de las cosas. No soy conservador, nunca lo fui. Pero hay propuestas políticas que bajo el disfraz de revolucionarias pretenden retrotraernos a épocas superadas por la historia de la sociedad argentina, para instalar nuevamente la desigualdad social y el aprovechamiento de unos pocos del esfuerzo de las mayorías.

Por lo expuesto, me declaro defensor a ultranza de la democracia como el único sistema que permite el beneficio de las mayorías populares, y el establecimiento de la justicia en la sociedad.

