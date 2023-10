​Rubén Marín: “cuando faltaba la democracia, vivíamos en una sociedad de miedo”

Compartir esta noticia:

El exgobernador de La Pampa criticó a Patricia Bullrich por su alianza con Milei. “No es seria”, dijo y señaló que el peronismo vencerá en el balotaje. Criticó a quienes dan discursos pomposos en defensa de las democracia y recordó que “tenían una convivencia profunda con los milicos”.

Este lunes se realizó un abrazo simbólico a la Legislatura Provincial, a 40 años del retorno de la democracia en Argentina.

La actividad se desarrolló en los jardines de la Legislatura desde las 11 de la mañana. En ese marco, uno de los asistentes fue el exgobernador de La Pampa, Rubén Marín, que dialogó con Plan B y reflexionó, a 40 años del retorno de vida democrática en el país. “Con la democracia se cambió la convivencia de tal manera que, en mi tiempo, cuando faltaba la democracia, era una sociedad de miedo”.

“Ustedes no lo vivieron con esa intensidad, pero vivir antes del proceso democrático, era una sociedad donde estabas y te metían preso, ni te decían por qué o cómo. Fue un proceso que, en mi larga vida, no lo pasé nunca. Y en La Pampa se vivía con miedo. A mí, ni los amigos me saludaban y había muchachos que tuvieron la mala suerte de que estuvieran, como el amigo (Nelson Nicoletti) detenido en el sur. Hoy el cambio es tan profundo. Por eso, molestan los discursos pomposos que dan y veo a algunos que tenían una convivencia con los milicos, bastante profunda”, evaluó Marín.

—¿Esperaba a 40 años del retorno de la democracia, el resurgimiento de una derecha ultranegacionista, como ésta?

—Los peronistas son como la gramilla, hermano. Nos cortan y volvemos. Quedate tranquilo que vamos a ganar nosotros. Para mí, esa derecha ya pasó. Hoy hay una sociedad integrada por un sector popular muy grande, más allá de que te vote al peronismo o al radicalismo.

—¿Es preocupante que el 30% de la población vote a Milei?

—Muchos de los nuestros votaron para mandarnos un mensaje: “o acomodan el asunto o no los votamos”. Si no, cómo justificás de pasar a tener votos negativos a votos positivos, realmente, salir terceros en La Pampa. Fue una advertencia, somos jodidos, pero no queremos que nos jodan, tampoco.

—¿Será importante la actitud del radicalismo, pensando en lo que pueda pasar con Milei?

—El radicalismo, como nosotros, tiene un sector popular, democrático. Ellos, tal vez, hayan consolidado más la democracia que nosotros, porque no fueron destinatarios de los golpes. Resulta que, cuando gana la oposición o la derecha, es democrático, porque el pueblo se expresó. Pero si ganamos nosotros, no.

El radicalismo tiene un sector popular importante y me alegra que, aquello que hicieron Perón y Balbín, ante una situación delicada, puedan juntarse para hablar, conversar un destino común. Acá está en juego el país, no está en juego un partido político, que la derecha está objetando permanentemente, ese muchacho Milei, que se da el gusto de agredir permanentemente a todos.

—¿Cómo tomó las declaraciones de Bulrrich, que dijo que su abrazo con Milei, fue parecido al de Perón y Balbín?

—Se agrandó un poco. Es comparar a Maradona, con alguno de cuarta. A Bullrich yo la conocí. En el 73 era montonera, luego la vi en una convención, en provincia de Buenos Aires y estaba con Duhalde. La conocí como De la Rúa, como ministra, luego estaba en Juntos por el Cambio y no sé qué camino agarrará ahora. Realmente, no es seria

—¿Cómo lo define a Massa?

—Hay que verlo caminar para ver si renguea. Yo confianza tengo. Lo voy a votar. Si va con el peronismo, así sea el cuatro de copas, pero con esto no digo que sea un cuatro de copas. No lo conozco a Massa personalmente.

—¿Por qué dice que algunos hacen discursos pomposos y democráticos, cuando en aquel tiempo no lo eran?

—Hay algunos que dan discursos y conozco la historia de cada uno. Y ustedes también los conocen, aunque se hagan los boludos.

