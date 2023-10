Compartir esta noticia:

No aflojar es la consigna. Nadie podría dar como ganada a las elecciones del 19 de noviembre. Massa convocó a los gobernadores y los encantó con 6 medidas puntuales. Ziiotto, que plebiscitó su gobierno ¿otra vez pondrá todo en juego? Los radicales de La Pampa quieren que se doble, pero que no se rompa JxC. La CPE, cambió.

Por Javier Urban – En las disputas deportivas entre equipos es común que cuando uno de ellos saca ventaja, se escuche, entre los jugadores del equipo que se puso arriba en el marcador, la arenga destinada a no relajarse, a seguir con el mismo nivel de entrega, la consigna: "cero a cero eh, cero a cero", como si tal ventaja no se hubiera obtenido y tendrán que seguir esforzándose para conseguirla.









Y como recurrentemente se ha venido comparando, al extenuante proceso electoral, que en La Pampa arrancó allá por febrero de este año con la interna en JxC, siguió en mayo con las elecciones provinciales, luego la PASO de agosto y hace poco más de una semana, la primera vuelta…como a todo esto se lo ha venido comparando con un partido de fútbol, aplicaría que, de cara a la segunda vuelta, y ante el excesivo triunfo en la primera, donde Sergio Massa le sacó inesperadamente 6 puntos a Javier Milei cuando era suficiente con alcanzar el balotaje, desde el peronismo se alce la voz de dirigentes de peso para hacer escuchar el “cero a cero” que convoque a no relajarse porque, sobre todo, los festejados resultados con los que Massa dio vuelta lo que pasó en las PASO, no dan para cantar victoria porque la suma de todos los votos opositores expresaron voluntad de cambio, por lo que el oficialismo no debería sentirse seguro, ni mucho menos.

Si el porcentual de votos que obtuvo Massa, unificado en casi 37% (fueron 9.645.983 votos), se erige en un piso para las elecciones del 19 de noviembre, se podría decir que habilita a esperar con alivio lo que viene. Pero podría constituirse en un yerro imperdonable para Unión por la Patria el no profundizar ese ejercicio activo de la militancia territorial.

Porque de ninguna manera Massa podría ganar la presidencia si esos votos se consolidaran como su techo, porque más allá de que haya dado para divertirse el desaguisado expuesto de gatitos mimosos, patos y fauna por el estilo, que terminó siendo la unidad anunciada entre los libertarios y JXC, con la que Mauricio Macri terminó por destrozar la alianza antiperonista construída hace una década…esa alianza apunta a representar el rejunte de los 7.884.336 votos que colectó Milei con los 6.267.152 votos obtuvo Patricia Bullrich. Es cierto que no resulta igual el 50 y pico por ciento dividido, en la suma de Milei y Bullrich, sin contar al cordobesismo…pero cuidado, tanto las PASO como la primera vuelta, si hay algo que tuvieron en común, fue el carácter impredecible del electorado.

Y en particular en nuestra provincia el panorama es compartido con el nacional, pero con particularidades que invitan a nuevos interrogantes que sólo se develarán el 19 de noviembre por la noche.

Es que los resultados de las elecciones de hace poco más de una semana dejaron a La Pampa en un lugar incierto que dio lugar para que el gobernador Sergio Ziliotto esté aliviado, pero para nada eufórico, ni siquiera tranquilo, diría yo. Celebró naturalmente que en las 80 localidades UP haya obtenido más votos que en las primarias y que Massa hubiera terminado primero en la provincia, con lo que se puede decir, sin el mínimo temor a equivocarnos, que la ciudadanía, y sobre todo el peronismo, lo acompañó en esa aventura de plebiscitar su gestión en las elecciones presidenciales. Fue un esfuerzo titánico, pero lo logró. Ropa salvada, decía la semana pasada.

Habiéndose demostrado a sí mismo, a Massa y a quien eventualmente tendría que haberle demostrado, que pudo, con su victoria, desde La Pampa aportar al triunfo nacional ¿Ziliotto se sentirá ahora con el mismo compromiso? ¿Con las mismas ganas de afrontar un nuevo proceso electoral con la lectura de una conclusión a plata o mierda? Después de haber atravesado ya, en 9 meses, tres procesos electorales, uno más tensionante que otro.

El panorama económico pinta para no ser menos catastróficamente inflacionario que antes de las elecciones de dos domingos atrás y la carga inoperante del gobierno nacional que seguirá pareciendo que hace tiempo dejó de existir, continuarán siendo el contexto de las elecciones de noviembre. Y Massa comenzó la tarea de aprovechamiento de la caída que le infringió a los libertarios, convocando la semana pasada a los gobernadores, sindicalistas y hasta intendentes, para mantenerlos encuadrados en la epopeya de juntar, en defensa propia, a todas las factorías diversas del peronismo. Juntó a la Federación de Peronismos Provinciales, Sindicales y Municipales, para transformarlos en otro ensayo de movimiento popular. Y sabiendo Massa que aún hay varios gobernadores que le siguen teniendo cierta severa desconfianza, con aceptables fundamentos, no extrañó que otra vez el Ruso fuera uno de los voceros de la reunión en el CFI y dijera “coincidimos en que el proyecto político que encarna UP, en las personas de Sergio Maza y Agustín Rossi, es el conveniente para transformar definitivamente la República Argentina, aprovechando la situación que tiene en cuanto a sus recursos naturales, a su modelo productivo, y sabemos, como siempre lo decimos, tenemos una síntesis en Argentina, la sacamos adelante entre todos y trabajando”.

A los gober, Massa les prometió un nuevo Pacto Fiscal, para simplificar la normativa actual; un nuevo régimen de Coparticipación que implicaría mayores ingresos a las provincias, hiper necesario para compensarles lo que pierden por la quita de Ganancias; una ley que establezca como política permanente el PreViaje, el celebrado programa que estimula turismo interno; el fortalecimiento del sistema ferroviario, que podría generar la postergada vuelta del tren a La Pampa; un nuevo plan de obra pública, con el que se terminaría el acueducto a Pico y todo el norte y se construiría la autopista a Bragado para llegar a Bs As; y un Plan Integral de Seguridad.

Todas motivaciones para que otra vez Ziliotto se juegue todo en la próxima elección.

Ahora, volviendo a las del otro día, si bien subió más de 6 puntos porcentuales respecto a las PASO, los 79230 votos que obtuvo Massa en la provincia, se mantuvieron muy por debajo de los 96550 con los que Ziliotto logró la re-elección en mayo y sólo significaron estar menos de un punto sobre el porcentaje que mantuvo Milei con sus 76340 votos.

Esos números hablan de una levantada de UP en La Pampa, pero fue muy leve, insignificante frente a la recuperación impactante y decisiva en provincia de Bs As y el norte del país.

Lo decíamos la semana pasada, esa diferencia de los resultados positivos de La Pampa, pero hasta ahí, con los que globlamente obtuvo UP, estuvo dada por una insólita concepción, que habrá que ver si se mantiene en las elecciones generales.

Porque si bien en nuestra provincia la cantidad de votos de Patricia Bullrich cayeron más que un 7%, su prédica de lo que se definía en esta elección, pareciera haber influido en demasía en las y los ciudadanos pampeanos. Porque aunque sólo la ignorancia o el gorilaje extremo pueden imaginar que hay riesgo de kirchnerismo, en su sentido de tendencia a una izquierda anti-capitalista, en La Pampa se redituó un clásico electoral de las últimas décadas, kircherismo vs anti kirchnerismo. Y es así que, en Santa Rosa, Toay y algunas otras localidades cercanas a la capital se impuso Massa y en el resto de la provincia, en localidades más ligadas a la producción agrícola ganadera, la victoria fue de Milei.

Con Macri y Bullrich de su lado, Milei pretenderá levantar la bandera de hacer desaparecer al kirchnerismo como espíritu no capitalista, todo un dislate -por más que haya reaparecido Cristina llamando a la militancia a poner todo para garantizar el triunfo de UP-, porque no se puede ser algo que hoy no existe, a raíz de que el capitalismo se consolidó como sistema mundial, producto de una correlación de fuerzas que pudo consagrar la supremacía del capital. Entonces, ¿seguiremos en La Pampa enganchados en esa confrontación que atrasa, cuando incluso en lugares impensados de la franja agropecuaria nacional Massa dio vuelta la elección?

Aunque, tampoco podemos dejar de observar como una realidad posible lo que marcaba el ex gobernador Carlos Verna como argumento decisivo para que muchos no votaran a Massa. Expeditivo, Verna anunció que la gente iría enojada a votar contra un gobierno que le prometió asado todos los domingos y hoy hay trabajadores debajo de la línea de pobreza. Y Verna no manda a votar a este o a aquel, su modo de actuar siempre estuvo regido por el pragmatismo que le habilitaba la puntual y acertada lectura que hacía de sus vecinos. Después incita a los suyos a subirse a esa percepción que, por ejemplo, siempre le permitió observar que el piquense es reacio a votar una lista peronista que no lleve candidatos piquenses. Bien, esa instancia ya pasó, ahora es mano a mano por la presidencia ¿Qué interpretación hará el ingeniero de qué quieren los pampeanos?

Lejos de cualquier sutileza, como para adelantarse a eventuales resistencias, el Colo Mac Allister y el diputado nacional electo Martín Ardohain, se sumaron al apoyo que ordenó Macri a Milei, incluso antes de que se hiciera pública la reunión entre Patricia Bullrich y su compañero de fórmula con su patrón, que derivó, sin consulta orgánica, con la manifestación de apoyo al “libertario”.

Con la alianza volando por los aires a nivel nacional, en La Pampa pareciera que son los radicales los que quieren que acá siga viva. Y es por eso que orgánicamente se aprestan a dejar en libertad de acción a sus afiliados, por más que hasta intendentes de renombre –Abel Sabarots- reafirmen que el límite es Milei. Martín Maquieyra y algún que otro cambiemita PRO, también andan con la esperanza de que no haya ruptura.

Pero es claro que los macristas locales ven en la importante cantidad de cargos nacionales que habrá para repartir entre los pocos libertarios pampeanos, la zanahoria que los hará poner en movimiento para las elecciones. Mirá si la damos vuelta, se ilusionan, imaginándose sentados en los sillones de direcciones y delegaciones.

Y en la CPE, hubo consecuencias. Aunque la alta participación de más de 4 mil votantes le ratificó la confianza a la lista Celeste en la elección de delegadas y delegados, se imponía algún cambio y pagó Alfredo Carrascal. El atraso tarifario de los servicios de Energía y Telecomunicaciones, que funge de talón de Aquiles de todas las cooperativas eléctricas amenazando incluso su existencia, hizo que el crecimiento patrimonial de la CPE fuera sólo del 1,29% y que las inversiones fueran de menos de mil millones de pesos, en el último año. El balance general volvió a registrar quebranto y esta vez, la asamblea del cuerpo de delegados/as tuvo que aprobar una inversión de un monto extraordinario de casi 40 millones de pesos que demandó reorganizar y adaptar el salón de la Usina, tras el colapso de la losa de parte del techo del área de atención al público, sobre Raúl B. Díaz, ocurrido el 1 de enero, algo que desde lo simbólico habilitó lecturas derrotistas.

Sin dejar de tomar postura frente a los desafíos políticos de la hora (exaltó los 40 años de democracia continua, la reivindicación de la soberanía sobre Malvinas, la defensa de los derechos humanos, y repudió «la negación de nuestra propia historia, de la dictadura y sus consecuencias; para esta conducción fueron 30.000») el propio Carrascal anunció que su reemplazante en la presidencia del Consejo de Administración será Manuel Simpson. Casi con la misma base social, peronismo y progresismo, tienen y tendrán un enemigo al acecho contra el cual no se debe insistir en tonterías de egos, internas ridículas o inconducentes y falta de esfuerzos para consensuar diferencias. Seguro eso lo motivó a Carrascal a dar el paso al costado.

El desafío es común. UP seguirá disputando el sentido del cambio, fugando hacia adelante previniéndose de lo ya instalado por la oposición, más allá de sus dobleces: el cambio, dicen ellos, somos nosotros. Cuando en verdad son el cambio de volver a lo peor. Massa es el cambio, la Celeste también, por eso cambió.

