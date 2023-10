Milei, desde la esclavitud a la reivindicación de la MAFIA: “Al Capone es mi héroe” (video)

Compartir esta noticia:

Javier Milei propone la vuelta a la esclavitud con la venta de personas y el reino de la mafia en la actividad económica.

Javier Milei no deja de sorprender con sus propuestas electorales: desde la vuelta a la esclavitud con la venta de personas para mantenerse (de niños, niñas, adolescentes), de órganos, la libre portación de armas, hasta la reivindicación de la MAFIA, responsable de miles de asesinatos.









En una entrevista televisiva, Milei calificó hasta de estúpido a Eliot Ness, el verdugo de los mafiosos referenciados en Al Capone; y declaró su admiración por el máximo capo mafia de los Estados Unidos.

En la entrevista televisiva brindada en Paraguay, Javier Milei defiende la evasión fiscal y hasta reivindica la figura de Al Capone.

Durante la entrevista en el programa «Cara o Cruz», Milei respondió a una pregunta sobre el contrabando de productos entre Argentina y Paraguay.

“Lo que hace el contrabando es evitar al fisco. Para mí los contrabandistas son héroes. Uno de mis grandes héroes, yo lo suelo mencionar en mis charlas, es Al Capone”, comenzó el líder de LLA y hoy aliado del expresidente Mauricio Macri.

“Un día un supuestamente iluminado desde la poltrona en Chicago decidió que no se podía tomar más alcohol y los productores de alcohol no tenían a quién más venderle, con lo cual quebraban y los que querían tomar no tenían dónde, con lo cual los dueños de los bares estaban a la miseria. En ese contexto se crea una oportunidad de negocio y Al Capone la ve. Se convierte en un trader. Un héroe”, dijo.

En esa nota también criticó por igual a los gobiernos de Cristina Kirchner y Macri porque “son dos gobiernos socialistas. El macrismo apunta al socialismo europeo o a lo que es el Partido Demócrata en EEUU, en la línea de Bernie Sanders, pero en una línea más estúpida”, aseveró.



