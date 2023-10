Televisión de EEUU ridiculiza a Milei: “Es como dejar que un mapache sea jefe de cirugía”

Compartir esta noticia:

El popular conductor de HBO, John Oliver, dijo que «Milei es un montón» y se burló de sus seguidores vestidos de motosierra.

En la televisión de Estados Unidos ridiculizaron a Javier Milei y lo compararon con un mapache con bisturí.









En el programa «Last Week Tonight with John Oliver» que se emite por la cadena HBO, el presentador de televisión y actor británico nacionalizado estadounidense, John Oliver, se burló de la plataforma y de las modos del libertario.

«Milei is a lot» (Milei es un montón), dijo Oliver y presentó imágenes del libertario con una serie de comentarios sarcásticos.

«No voy a quebrar mi regla número 1 de no discutir con alguien disfrazado de motosierra, pero muchas ideas no se han probado antes. No probamos geriátricos con trampolines ni que un mapache sea jefe de cirugía, porque son ideas malas», ironizó.

«El General Ancap es una referencia a su filosofía política, el anarcocapitalismo, una corriente libertaria que busca abolir el Estado en favor de un mercado libre de restricciones», explicó junto a una imagen de Milei vestido de superhéroe, en un disfraz que le confeccionó la cosplayer Lilia Lemoine, diputada nacional electa.

Mientras Macri decía ayer en un canal de tele que «a Mieli no lo conocemos» en el programa de John Oliver en HBO hablaban sobre Milei y decían esto. pic.twitter.com/MM3kPz8SZ5 — Tomás ⭐⭐⭐ (@TomiOlava) October 30, 2023

«Él hizo campaña por fuertes recortes, propuso recortes del 15% del PBI y la eliminación de la mayoría de los impuestos. También presentó un polémico plan de cambiar la moneda oficial al dólar y de hacer estallar el Banco Central», dijo Oliver.

«Incluso destruyó una maqueta del Banco Central en uno de sus videos y en su versión en piñata en un programa de televisión», dijo junto al video de Milei atacando la cartapesta.

Milei ya había sido parodiado en la televisión española, en el programa El Intermedio, conducido por José Miguel Monzón Navarro. (La Política Online).

