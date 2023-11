Coparticipación: “Lo que plantea Milei es una locura total”

Compartir esta noticia:

El diputado provincial e intendente electo de Realicó, Facundo Solá, se encuentra en la Campiña esperando la llegada del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Criticó las propuestas de Javier Milei

El legislador le dijo a Plan B que «Con amplias expectativas que hoy nos esté visitando el ministro de Economía que a su vez viene a gestionar y a darnos a los pampeanos fondos de una creencia que la Pampa tenía con Nación y que a su vez nuestro gobernador tome la decisión de que se destine a la construcción de vivienda, un bien tan preciado para las familias, así que para nosotros es altamente satisfactorio y es una muestra más de lo que significa para cualquier comunidad un Estado presente, un Estado que se involucre en el día a día de la gente».

-¿Cómo es la situación en Realicó respecto a viviendas?

-Sí, hay demanda. La cuestión vivienda, tenemos un padrón importante de inscriptos, pero venimos construyendo en este momento 30 viviendas, se han entregado 86. Si tenemos en cuenta que hubo pandemia, estamos hablando de un promedio anual interesante y ya venimos dialogando con nuestro gobernador para los futuros cupos. –

-¿Es pensable un municipio sin coparticipación?

-Imposible. Lo que está planteando Milei es una locura total, es no respetar el federalismo bajo ningún punto de vista, es directamente cortar las posibilidades de crecimiento de cualquier provincia y de cualquier pueblo. Deben entenderse las posibilidades de crecimiento de cualquier familia. La coparticipación es el ingreso más importante que tienen los municipios y si llega a asumir mi ley, que creo que no y espero que así sea, que no, y nos corta la coparticipación, los problemas van a ser muy complicados.

-¿Cómo ves la provincia en el caso de que gane Milei o si es posible que está en juego en esta elección?

-Si llegase a ganar Milei, que reitero, no creo que así sea porque el pueblo argentino no se va a pegar un tiro en los pies, si escucha las voces de dirigentes de otras fuerzas políticas, incluso de su propio partido, el libertario, ya están advirtiendo el riesgo que tendríamos, pero si fuese así, por supuesto va a ser muy complicado para todos. Tendríamos que buscar la forma de vivir con los recursos que genere el pampeano, perdiendo todos los recursos que el pampeano pone con los impuestos nacionales que no estarían volviendo, sería una pérdida total, aún así apuesto a la capacidad de trabajo y a la dirigencia tanto del gobierno de la provincia que quedó en manos del Justicialismo como la de los municipios, como para, bueno, con dificultades ir avanzando.

