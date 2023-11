Cuánto deja de recaudar el Gobierno por postergar el cobro del impuesto a los combustibles

Compartir esta noticia:

Este miércoles el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció la postergación de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y el dióxido de carbono para evitar el impacto en el precio de la nafta y el gasoil, que a su vez presionan sobre la inflación.









Según el informe de la consultora Economía y Energía, el Estado se perdió de recaudar US$ 480 millones en 2021, US$ 1800 millones en 2022 y cerca de US$ 2.500 millones en todo 2023 por el retraso en la actualización del ICL y CO2.

El valor de los impuestos lleva un atraso de 254% y ahora continuará creciendo.

La postergación de la actualización es hasta el 1° de febrero de 2024. Por esta medida, que se viene tomando desde hace tres años, el Estado ya dejó de recaudar US$ 2.500 millones en 2023 y lleva acumulados sin percibir US$ 4.780 millones (casi 1,5% del PBI del país).

Para estimar la pérdida de recaudación, la consultora de Nicolás Arceo considera los montos del ICL y CO2 publicados por AFIP para cada mes y le descuenta la mezcla por ley de los biocombustibles (no gravados), las ventas de naftas en el sur del país (zona exenta) y las ventas de gasoil en el sur del país (con monto diferenciado del ICL), multiplicados por el volumen total de ventas de naftas y gasoil (excluyendo usinas, petroquímica y bunker internacional).

La medida se publicó este miércoles en el Boletín Oficial a través del decreto 567 firmado por el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

El titular de Hacienda y candidato a presidente, Sergio Massa, dio un mensaje este miércoles sobre el decreto: «No vamos a permitir que por aumentar un poquito sus ganancias exportando, terminen perjudicando a los consumidores argentinos. Ni especulación por elecciones, ni especulación por vencimiento de congelamiento de precios, ni instalación en los medios de comunicación de aumentos del 40%, 20% o 10%. Tenemos que discutir frente a frente cuáles son los márgenes que garantizan mantener los niveles de inversión, pero cuidando el bolsillo de los argentinos».

Trimestres

En los hechos, el Estado dejó de cobrar los impuestos a los combustibles para al tercer y cuarto trimestre de 2021, todo el 2022 y al primer, segundo y tercer trimestre de 2023. Los impuestos a las naftas y el gasoil se actualizan trimestralmente según el índice de inflación del INDEC.

El congelamiento tiene como fin quitarle presión al precio en surtidor y a la inflación, que en septiembre fue de 12,7%, ya que las petroleras suelen trasladar de manera automáticamente el ajuste impositivo a los combustibles. Pese a ello, el aumento en el surtidor fue del 10% este miércoles.

Fuente: Econojournal

