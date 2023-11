Desafío a Macri: gobernadores del PRO de San Luis y Chubut se pronunciaron por la neutralidad en el balotaje

Compartir esta noticia:

Claudio Poggi e Ignacio Torres se despegaron de la estrategia del ex presidente y mantienen la idea de neutralidad para la negociación con el futuro gobierno.

Dos gobernadores del PRO ratificaron que mantendrán la neutralidad en la segunda vuelta, en un desafío a Mauricio Macri que presiona para conseguir el apoyo a Javier Milei.

Los mandatarios electos de Chubut, Ignacio Torres, y de San Luis, Claudio Poggi, volvieron a despegarse de la discusión nacional y pidieron ser parte de las definiciones de Juntos por el Cambio.

«Los gobernadores definimos que nuestra posición es no influir en el ballotage para definir en quién debe ser el nuevo presidente», afirmó Poggi.

«Nuestra responsabilidad es garantizar la institucionalidad», señaló el puntano, que agregó que la gente está por encima de las posiciones que tomen los dirigentes.

La clave para los gobernadores electos es mantener su capacidad de negociación con el futuro presidente, sea quien sea, y por eso no quieren jugarse por ningún candidato. Esa necesidad ya se está expresando en el Congreso donde hay negociaciones para el armado de un bloque de legisladores de Juntos que responda directo a las provincias, sumado a algunos pares que tienen una posición más federal.

En ese sentido, Torres coincidió en mantener la neutralidad aunque avisó que no votará en blanco. «Estoy del lado de la sensatez. No creo que sea binario el debate: o Massa o Milei. Cada uno va a tener su decisión. Yo no voy a votar en blanco», indicó el actual senador.

«No voy a tomar la decisión en base a las discusiones con la cúpula dirigencial sino que lo voy a hablar con intendentes, legisladores. Sí sería una irresponsabilidad seguir poniéndonos en un lugar dónde no tenemos que estar», analizó Torres en diálogo con CNN Radio.

«Como gobernadores electos tenemos la responsabilidad de poner un manto de sensatez», estimó el chubutense. «No es lo mismo que hable un dirigente partidario a que nos manifestemos quienes tenemos una responsabilidad ejecutiva, que sería muy irresponsable. Tenemos que tener una mirada un poquito más sofisticada de la realidad», dijo en un mensaje a Macri.

Torres también cuestionó la toma de decisiones a nivel nacional de Juntos. «Necesariamente las decisiones estratégicas tienen que pasar por donde hay estructura, por donde hay votos, por donde hay responsabilidad ejecutiva. Yo creo que no va a existir más esa mesa de Juntos por el Cambio donde había personas que nadie sabe bien quiénes son y están puestas a dedo por algún dirigente», lanzó.

«Lo vamos a discutir internamente y tomaremos posición o no, podemos dejar liberado a que cada intendente elija su posición», amplió Torres sobre su posicionamiento para el ballotage. (La Política Online).

