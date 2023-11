La nueva de Diana Mondino: comparó el matrimonio igualitario con tener piojos

Compartir esta noticia:

La diputada de LLA y eventual canciller en un hipotético gobierno de Milei afirmó que «como liberal» está de acuerdo con «el proyecto de vida de cada uno», pero luego lanzó una polémica comparación que generó el inmediato repudio de funcionarios, legisladores y referentes de la comunidad LGBTIQ+.









Diana Mondino, diputada electa por La Libertad Avanza (LLA) y posible canciller en caso de que se imponga en el balotaje Javier Milei, afirmó ante una consulta sobre el matrimonio igualitario que «como liberal» está de acuerdo con «el proyecto de vida de cada uno», pero aclaró: «Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección», después «no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos».

La referente de LLA se pronunció de ese modo en una entrevista con el canal La Nación+ realizada el martes por la noche, que trascendió este viernes, ante una consulta sobre su opinión sobre el matrimonio igualitario, lo que provocó el repudio de funcionarios, legisladores y referentes de la comunidad LGBTIQ+.

«Como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Dejame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos», afirmó Mondino.

Y agregó: «Si hay algo que hace más feliz a una persona y no afecta a otros, por qué no».

Diana Mondino va por más: comparó el matrimonio igualitario con tener piojoshttps://t.co/ZAbT9KrMws pic.twitter.com/IE8KMV9Qeh — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 3, 2023

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios