“La Pampa, estadísticamente, tiene pleno empleo”

La ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, destacó que desde el análisis estadístico, “La Pampa tiene pleno empleo porque la desocupación es menor al 3,5 % “.

Durante su visita a Santa Rosa para inaugurar la nueva sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, que por más de 30 años funcionó en San Martín y Centeno, Olmos destacó que La Pampa tiene “pleno empleo”.









Ni bien hizo esa afirmación explicó que se habla de pleno empleo cuando la desocupación es inferior al 3,5 %: “desde el punto de vista estadístico, La Pampa tiene pleno empleo. Esto se dice cuando el nivel de desocupación es menor a 3,5 %.”

Sobre las medidas de Sergio Massa para la creación de empleo y la contratación de beneficiarios del Potenciar Trabajo, Olmos destacó que “las empresas reciben dos años de eliminación de las cargas sociales si absorben un trabajador o trabajadora incremental” y también es del “100 % de beneficio si el absorbido formaba parte de los beneficiarios de Potenciar Trabajo”.

Destacó la “enorme coherencia de Sergio Massa, que desde el impulso del programa puente al empleo, otro para el trabajo rural y la ley de empleo Mi PyMe, ha tenido la obsesión de transformar los programas sociales en trabajo formal”.

“Hoy se ha decidido transferir ese universo al ministerio de Trabajo, para que estén en el mismo ámbito donde está la oferta en capacitación en oficios, recapacitación con avances tecnológicos, entrenamiento laboral, que permitan garantizar esa conversión”, afirmó.

Discapacidad

Sergio Massa también implementó un programa de fomento al empleo de personas con discapacidad: “estamos avanzando en resolver el problema para que quienes tienen una pensión por discapacidad con el fin de que puedan acceder a un trabajo registrado sin perder la pensión”, dijo Olmos.

“Por un año ahora se mantiene la compatibilidad para trabajar formalmente y mantener la pensión. Al cabo de un año, si permanecen en el trabajo registrado, se suspende el cobro de la pensión. Pero, ni bien pierde el trabajo registrado, automáticamente se da de alta de nuevo la pensión”, indicó.

“Esto que parece lógico, no siempre fue así. Recordemos que en el gobierno macrista se dieron de baja muchas pensiones de discapacidad y se estableció un cupo, donde no se podía dar un alta si antes no se daba de baja una pensión por discapacidad. Esto también lo modificamos en este gobierno”, aclaró.

