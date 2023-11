Elizabeth Karayekov: la bióloga que formó su big band de jazz

Compartir esta noticia:

La cantante y doctora se presentará el próximo sábado en Santa Rosa en el Aula Magna en el cierre de la decimoctava edición de Magnajazz. Habla de su momento, de convivir con dos profesiones y de lo que se genera en el encuentro con el público.

Se especializó en fisiología de los vegetales y la respuesta de las semillas a la luz solar. Pero se hizo, con el tiempo, lugar para darle vida a su género favorito, el jazz, además de explorar versiones clásicas del pop y el rock.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Elizabeth Karayekov es, ante todo, una artista que decidió encontrar motivos en su vida para expresarse.

Está vinculada al Conicet como profesional y es líder de la big band que lleva su nombre y que el próximo sábado 11 de noviembre cerrará la decimoctava edición del ciclo Magna Jazz, en el auditorio del Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa.

Las dos primeras tandas de entradas se agotaron mientras que el tercer lote se puede adquirir online, ingresando al sitio planetaentrada.com o bien en Fahrenheit Libros, en la calle 9 de julio 56 de Santa Rosa. En la apertura, desde las 21:30 horas, estará el trío pampeano Les Buitr3s.

Unos pocos compañeros con los que Elizabeth comparte su jornada laboral como comunicadora de ciencia en el Instituto de Biología Molecular y Celular (IBR) de Rosario saben que por las noches, esta doctora en Biología con especialización en fisiología de los vegetales se convierte en la cantante y líder de una banda de jazz de 14 músicos que recrean los sonidos y el estilo de los años ‘ 50.

Se da el permiso de ser científica de día y música de noche. De dedicarse a la ciencia en Rosario y al arte en Buenos Aires y elegir un repertorio de inspiración en el jazz, el blues y el rock and roll pero con temas que provienen de géneros muy distintos como el pop e interpretar temas de Madonna o de Fabiana Cantilo o Los Pericos como lo hubiesen hecho Ella Fitzgerald y Aretha Franklin.

“Desde chica me sentí inclinada a la música pero como no vengo del ámbito del arte nunca lo pensé como profesión. Nunca me lo permití”, recuerda Karayekov, hija de uruguayos nacida en Buenos Aires en una entrevista a la agencia Télam.

Cuando terminó el secundario y tuvo que elegir una carrera optó por la Biología y viajó a estudiar a la Universidad de la República en Montevideo.

Uno de sus primeros recuerdos tiene sonidos: es el disco de grandes éxitos de la música afroamericana que había en la casa de sus padres.

“Me fascinaba Ray Charles. Los colores de esa música. No sabía muy bien qué era pero me encantaba” confiesa.

Con su título de bióloga la artista en sus ratos libres volvió a la Argentina con una beca de doctorado para la Facultad de Agronomía donde estudió la Fisiología de los vegetales. Se dedicó a explorar la respuesta de las plantas a las primeras exposiciones a la luz cuando es semilla.Doctora



Con el título de doctora en Biología bajo el brazo se dio el gusto de reencontrarse con el jazz. Hizo un demo y se sumó a varias bandas a través de las páginas de clasificados musicales donde comenzó a trabajar.

Hasta que decidió armar su propio proyecto centrado en música afroamericana.

Entre los años 2014 y 2016 le dio vida a su primer material de estudio denominado “Miss Tape” donde seleccionó temas que no eran del género pero los versionó con la estética sonora de las grandes bandas de jazz de los 50.

“La propuesta de hacer versiones de clásicos del pop y el rock en ritmo de jazz o blues es porque convocamos a un público que quizás no es erudito ni fanático del jazz o que por primera vez escucha una gran banda. Pero los fans del género se suman y se sorprenden con un repertorio nuevo”, dice la cantante quien visitó Santa Rosa en un ciclo de Música en las Vías con un grupo de música gospel.

Para que sus dos actividades sean compatibles, se mudó a Rosario donde se dedicó a la comunicación de la ciencia. Difunde hallazgos y avances de investigaciones sobre lípidos, resistencia bacteriana y proteínas en el Instituto de Biología Molecular y Celular del Conicet de Rosario. “Aplicó lo mi formación en ciencia a la divulgación”, define.El viaje



Elizabeth hace base en Rosario pero viaja a Buenos Aires para sus shows en donde navega por canciones de artistas internacionales como Madonna, hasta nacionales como Fabiana Cantilo, Raúl Porchetto, Kevin Johansen y Virus entre otros.

“Buscamos emocionar y homenajear a esos temas. Canciones con las que tenemos un vínculo afectivo y nos generan un desafío pero también una gratificación ya que se anula la barrera del idioma con el público” destaca. El trabajo enorme es del arreglador Ernesto Salgueiro.

En el cierre habla de su actividad y destaca que en Rosario hace ciencia y en Buenos Aires canta. ¿Y el tiempo libre? “Me dejo las vacaciones para ensayar cuando tengo un show muy importante”.

Recuerda que fantaseó con poner en la contratapa de su primer disco el sello del Conicet ya que fue un proyecto que financió íntegramente con los ahorros que apartó de su sueldo de investigadora. “Me gusta esta doble vida y en un lugar no hablo de lo que hago en el otro”, finaliza.

Magnajazz nació dieciocho años atrás cuando Walter Malosetti cerró una novedosa primera edición de un género por el que pasaron los mejores artistas de la provincia y el país. Es una apuesta conjunta entre la secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional de La Pampa y MP.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios