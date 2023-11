Compartir esta noticia:

Con la participación de más de 400 niños y niñas de Santa Rosa se desarrolló la primera fecha del campeonato que organiza la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo del Ministerio de Desarrollo Social con la presencia de escuelas y clubes de barrio.

La jornada inaugural fue presidida por el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar y se llevó a cabo en la cancha de césped sintético del polideportivo “Butaló”, que será junto a la del club San Martín, sede de los encuentros hasta fin de año.

“La política deportiva en La Pampa alcanza a todas las franjas etarias”, destacó Almudévar, en referencia a que mientras los chicos y chicas jugaban en el césped sintético del polideportivo, en el gimnasio –también reacondicionado durante este año con fondos del Gobierno provincial- se disputaban las finales de la Liga Provincial de Newcon para personas de 50, 60 y 70 años.

“Esa es la idea, que la Provincia esté en ebullición deportiva, llegando a todos los lugares y con el acompañamiento de todos, como es en este caso de los papás y entrenadores”, enfatizó.

En ese marco, advirtió que el “Entre Barrios” se extenderá durante todo el año en 2024, porque “la idea es que los 400 chicos y chicas que hoy están jugando se tripliquen o cuatripliquen con el apoyo del Estado porque se trata de un espacio de participación y socialización entre barrios para fomentar una sociedad mejor desde el deporte”.

Felicitó a los padres «por estar acompañando a sus hijos. Háganlo sin ejercer presiones y con el único objetivo de verlos divertirse”, y en la misma línea, habló para los participantes a quienes pidió que “disfruten y crezcan en un ambiente sano haciendo deporte. Que ganar no sea lo más importante y perder no sea tan doloroso. Acá lo importante es jugar y jugar”.

En el acto de apertura estuvo acompañado por el director de Políticas Deportivas, Fernando Porlay, el director General de Deportes, Alejandro Bagatto y el director de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa, José Luis Carluche, junto al dirigente del club San Martín, Lucas Ovejero. Además de medallas para los y las participantes, se entregó material deportivo para apuntalar la tarea cotidiana de las entidades.

Los chicos y chicas se dividirán en tres categorías (Sub 12, Sub 10 y Sub 8) y los equipos mixtos y los participantes serán las siguientes: Sol Futuro, Unión del Este, La 12 Junior, El Potrero de Malvinas, Los Dieguitos, General San Martín, Ananía, El Caldenar, Néstor Kirchner, Albiceleste, Los Pelusas, Los Pulgas, Cebollitas y Los Pumas.

Una de las particularidades del torneo es que se pregonará el juego limpio y las buenas conductas deportivas, para lo cual se implementará el uso de “tarjetas especiales”: la Verde, destinada a destacar buenas acciones humanas dentro del campo (al final del año se entregará una distinción a las instituciones que más tarjetas verdes sumen), y la Violeta, orientada a exponer y llamar a la reflexión ante conductas reprochables tanto dentro como fuera de la cancha.

