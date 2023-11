Que no decaiga

Compartir esta noticia:

Massa estuvo en La Pampa para reconocer y agradecer. Pero advirtiendo que todavía no hay nada para festejar. Comprometió a “la Elsa” para que intensifique la actividad de campaña. Ziliotto y los riesgos de una presidencia de los libertarios. Insinuaciones ¿de cambio? en el peronismo.

(Por Javier Urban) La visita de Sergio Massa a nuestra provincia ha sido, naturalmente, lo más destacado en cuanto a la actividad política de los últimos días y su presencia en La Pampa habilita varias lecturas, por su decisión, por lo que hizo y dijo, por los protagonistas locales que fueron parte del inmenso acontecimiento que en 24 horas se armó y dejó huellas que el tiempo dirá si perdurarán, o no demasiado.









La presencia del candidato de UP fue anunciada, porque cronológicamente eso es lo correcto, como el kilómetro 0 de la campaña de cara al definitivo 19 de noviembre. Pero en realidad Massa, sin dejar de repartir guiños propios de los movimientos pre electorales, más que a relanzar su campaña, vino a demostrar lo agradecido que estaba con Sergio Ziiotto por la remontada que también en La Pampa se construyó. Porque si bien es cierto que la clave fue la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, la que terminó siendo la locomotora que traccionó el triunfo de Unión por la Patria en las elecciones. Massa no desdeña para nada que tanto en Tucumán, en La Rioja, en Santa Cruz, como en La Pampa se hayan revertido los resultados de las PASO y, sobre todo, valoró el compromiso de Ziliotto, que llegó al punto de desafiar abiertamente a que se plebiscitara su gestión como gobernador, en aquella primera vuelta del 22 de octubre, arriesgándose a un golpe muy duro si Milei terminaba adelante de Massa y, mucho más serio aún si, como había pasado en agosto, UP, en definitiva el PJ La Pampa, terminaba en tercer lugar.

Massa supo del enorme esfuerzo del gobernador pampeano que lo llegó a postrar un par de días por el pico de stress que padeció y, calculando que es imprescindible un compromiso paralelo de su tocayo para la segunda vuelta, era indispensable un mimo que consistiera en la visita, que Milei nunca hará, y, mucho mejor, bajar con plata.

El candidato de UP tiene claro que lo más probable será que el laudo, ahora sí el concluyente, ocurra en los últimos tres o cuatro días previos al domingo 19 de este mes, como ya aconteció en las PASO y en las presidenciales; en las últimas semanas, en los últimos días, fue cuando se volcó el grueso de lo que terminó impresionando, Miley en las PASO, Massa en la primera vuelta. Por eso es que, teniendo en cuenta que esos serán los días frenéticos y decisivos, antes, Massa quiso palmearle, agradecidamente, la espalda a Ziliotto, sin dejar de dar claras señales de que su campaña, como ha venido siendo, es permanente.

En ese sentido, Massa ya está en plan de seducción de radicales, algo para lo cual él confía mucho en sí mismo, porque ya se ha demostrado ser capaz de construir diálogos exitosos a lo largo de su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados. Tiene una personalidad adecuada para dialogar con todas las fuerzas políticas, lo cual es un capital muy importante de cara a lo que viene, y el otro día, en nuestra provincia, demostró esa habilidad acompañando su desembarco con los 21.500 millones de pesos que le restituye en concepto de coparticipación, pero, comprometiéndolo a Ziliotto, acordando con Ziliotto, a que una parte sustancial de esa plata la destinará a los municipios, con lo que se aseguró la presencia en el acto de más de 100 intendentes, entre actuales y electos, y de distintos sectores políticos. Fue muy elocuente el abrazo que le dio a Abel Sabarots, el intendente radical de General Acha que definitivamente lo prefiere de presidente antes que a Milei.

De lo más significativa fue la movilización del peronismo pampeano al club Estudiantes, que lució completo y cuyo entusiasmo se vio reflejado en la manera en la que la multitud acompañó al jingle ya popularizado de “pre-pa-rame la boleta, pa votar a Sergio, que la damos vuelta” que sonó una y otra vez.

Pero la interpretación que Massa quiere que se haga de actos como el del miércoles pasado en Santa Rosa, no es de celebración por haberse impuesto en la primera vuelta, sensación que tiene lógica se instale después de haber quedado a sólo 3 puntos y unas pocas décimas de haber ganado en primera vuelta, cuando todo indicaba que si alguien hubiera podido hacerlo, ése, era Javier Milei.

Massa le pidió al gobernador y a los dirigentes pampeanos, lo mismo que les exigió a sus colaboradores horas antes de viajar a Santa Rosa, “al que se muestre triunfalista lo saco de la campaña”, a aquellos les había asegurado.

El ministro candidato necesita que el ánimo ni la actitud militante, decaiga. Massa tiene en claro que la campaña que permitió revertir o mejorar su suerte se concentró en el casa por casa, en el buscar a las y los votantes.

Entiende que la clave para dar vuelta al resultado, en La Pampa, fue la “micro militancia”, el haber ido a ver a los votantes, el no descuidar a los pueblos más chicos, el “escuchar” los reclamos, traducido: recuperar el modelo de los 80 y los 90. Y ahí es donde se valora a Elsa Labegorra.

La “rusa”, o la Elsa como la reconoció Massa durante el acto, tiene una ascendencia tan indiscutible como añeja con “los punteros” a los que puso a trabajar intensamente en los últimos 15 días previos a la elección y hasta tuvieron que “rendirle cuentas” aquel domingo, enviándole fotos de cómo “impulsaban” a la gente a ir a votar. Y fue muy ardua también la tarea en el arranque de la campaña con el “punteo” de padrones y, en función de las ausencias detectadas, se contactaron con los que no habían participado en las PASO para que lo hicieran en la general del 22 de octubre. Massa necesita un esfuerzo similar para el 19 de noviembre, donde la cosa pasará por quien cometa la menor cantidad de errores, incluso antes que por sus méritos y, sobre todo, por quien sepa ejecutar mejor ir voto por voto, y por eso la sorprendió elogiándola.

Y Ziliotto esta vez fundamentará su discurso en el futuro. Como lo hizo en Estudiantes, y se había ya animado a hacer en los últimos días de la campaña anterior al 22 de octubre, insistirá en los “riesgos” que representaría una victoria de los libertarios. Con lo ya hecho plebiscitado favorablemente, agitará la bandera de que pampeanas y pampeanos elijan entre que siga desarrollando la provincia cuando re asuma el 10 de diciembre, si Massa es el próximo presidente; o se repliegue para nada más que resistir, si Milei más Macri, accediera a la casa Rosada.

Pero el entusiasmo de la multitud, el reconocimiento a Labegorra y especialmente a Ziliotto, no fue lo único que dejó el paso de Massa por La Pampa. También hubo una serie de indicios de cómo está el peronismo hoy en La Pampa, en medio de una transición que pareciera estar dándose, aunque como en todo el mapa político nacional, sin que se pueda inferir el lado para el cual decantará y si esa dinámica, que se asemeja a un oleaje severo que zarandea una embarcación, tendrá un punto de sosiego en algún momento cercano.

Que Ziliotto haya ocupado el natural rol de anfitrión del candidato, después de haber cargado con su campaña en sus hombros, ha generado que no pocos lo vean como dominador hegemónico del peronismo que preside. Una opinión que corre el riesgo de tener que ser reconsiderada, si se sustenta únicamente en la victoria electoral de hace 10 días. El riesgo está dado en la diferencia muy escueta entre Massa y Milei en La Pampa, que la hace potencialmente susceptible de variantes, de mantenerse la conducta impredecible y cambiante demostrada por las y los votantes en las tres elecciones ya celebradas este año en la provincia. Además, las encuestas conocidas en el orden nacional, hacen peligrar esa conceptualización de los resultadistas apresurados.

De toda La Pampa se advirtieron peronistas en Estudiantes. Seguramente los hubo de Pico, pero sin estridencias mayores que llamaran la atención. Lo que sí llamó la atención es lo unidos que se los vio a Fernanda, Alicia y Hernán. La intendenta Alonso, la vice electa Mayoral y el diputado provincial Pérez Araujo anduvieron juntos desde el primer momento hasta que terminaron todos los actos el miércoles. Vernismo sin fisuras para lo que viene.

Que Massa le haya asegurado la plata necesaria para que no se detenga si no que, por el contrario, se acelere el ritmo en la construcción de viviendas en la provincia, hace que sea clave la continuidad o no de Jorge Lezcano en la presidencia del IPAV. Su grado de proyección, si retiene ese cargo, será muy significativo con la inserción que eso le permitirá tener a lo largo y ancho de toda La Pampa. Eso reforzaría el posicionamiento de Identidad Peronista, su línea interna, que contará desde el 10 de diciembre con dos legisladores provinciales y la viceintendencia de Santa Rosa, nada menos.

Seguramente el plan de seducción de Massa para peronistas eventualmente disidentes, contempló la necesidad de asegurarse la adhesión de los camporistas pampeanos y por eso no dudó en invitar a María Luz “Luchy” Alonso para que compartiera vuelo con él, tanto a la ida como a la vuelta. La presencia de la diputada provincial electa dejó boquiabiertos a muchos de los que se ilusionaban con que su influencia política empezara y terminara en su relación personal con Cristina.

Tanto el reconocimiento que Massa hiciera al acompañamiento de la UOCRA, como los 400 puestos de trabajo directo que le aseguró con la construcción de la segunda etapa del Acueducto del Río Colorado, fueron una ratificación de la presencia que Roberto Robledo seguirá teniendo en las decisiones fundamentales, más allá de que deje de ser diputado provincial el 10 de diciembre. De hecho su Nuevo Espacio de Participación, seguirá contando con una legisladora provincial en la figura de Liliana Robledo.

Y no dejaron de llamar la atención las nuevas banderas de Convergencia Peronistas. El detalle es que los trapos anaranjados ya no lucen la sentencia que los caracterizó durante años: Marín conducción. Esta vez, ni bien llegó al club Estudiantes, una vez que cumplió su presencia protocolar en los actos oficiales que tuvieron lugar en La Campiña, Espartaco Marín se apartó de la comitiva que tenía lugares reservados en las cercanías del escenario, y se ubicó junto a sus militantes que enarbolaban esas mismas banderas naranjas, pero con la leyenda: “Volveremos”.

Señales de lo que está pujando por nacer en el peronismo de La Pampa, que a 40 años de la vuelta a la democracia sigue indómito pero insinuando cambios.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios