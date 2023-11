Taxista fue asaltada y salvó su vida de milagro: “me apuñalaba y me pedía el celular”

Compartir esta noticia:

Mónica Sánchez fue asaltada el domingo por la noche en Anguil y salvó su vida al resistirse a un ataque con un cuchillo. El agresor ya fue detenido y se encuentra con prisión preventiva.

El Sindicato de Peones de Taxis de La Pampa brindó este martes una conferencia de prensa y dio detalles del violento asalto que sufrió una taxista en la zona de Anguil, el pasado domingo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Jose Maria Boccalate, Mónica Sánchez y Sergio Sánchez Alustiza, dieron detalles de lo ocurrido. “Estamos con la Comisión Directiva, Mónica que fue la afectada en un asalto muy violento que tuvimos anteanoche en Anguil, donde, lamentablemente, nuestra compañera, tuvo varios cortes con un cuchillo”, dijo Boccalate en el inicio de la conferencia.

“Queremos transmitir que la compañera está bien, contenida por su titular, por su familia, por el sindicato y recuperándose de los nervios que pasó. Fue un momento muy difícil para ella, que sufrió cortes en la mano, en el cuello y en las piernas. Ya pusimos a disposición a nuestro abogado, Sergio Sánchez Alustiza que se comunicó con el fiscal y vamos a ser querellantes en la causa, para acompañarla a Mónica”, agregó.

El secretario general del gremio señaló que hacía mucho tiempo que no había un asalto tan violento. “Hacía mucho que no pasaba algo con tanta violencia, con tantas ganas de matar a una persona. Más allá de los cuidados que tenemos, con el botón antipánico que tiene el auto, que ella lo activó y el 101 se puso a disposición con la base, llamó a la policía de Anguil, pero no llegaron en tiempo y forma a la pelea que tuvo Mónica dentro del habitáculo.

Mónica, por su parte, brindó detalles del violento asalto. “Esto fue en Anguil. La persona se subió en el Casino y cuando se va a bajar, veo que no me iba a pagar. Yo apreté el botón antipánico y cuando hice eso, él metió la mano en su mochila, saca un cuchillo, me viene al cuello. Le sujeto con la mano el cuchillo y tiro para atrás, apenas me lastima el cuello. Él quería seguir picándome el cuello y alcanzo a correrme”.

“Yo tenía puesto el cinturón de seguridad y eso me quitaba de movilidad. Logré aflojarlo, me corrí al costado y él seguía punzando en el pecho, la costilla, la panza. Golpeaba y golpeaba y me defendí con un brazo. Yo pensaba que me había lastimado en varios lugares y sentía los golpes. Como me defendía con el brazo, traté de agarrar la picana que tenía para defenderme, pero estaba descargada. Entonces, como me defendía de un lado, me clavó el cuchillo en la pierna. Giré y apoyé el codo en la bocina, haciendo ruido para que alguien me ayude”, dijo. “Él, ahí se asustó, me clavó el cuchillo en la pierna y salió corriendo”, relató.

Mónica relató que cuando el agresor la tomó del cuello, le gritaba que quería el celular. “Me gritaba y me apuñalaba, ´dame el celular´. En el viaje me dijo que era de Anguil, que tenía 20 años y que era hijo de un camionero, que trabajaba en un campo y que tenía que entrar a trabajar temprano, por eso se iba en taxi”.

“La pierna me sangraba mucho, era un chorro de sangre y pensé que me iba a desmayar. Busqué una salita para que me den asistencia. Luego, cuando la enfermera paró el sangrado, llegó la policía”, dijo Mónica.

“Nunca me había pasado esto. Era con rabia, me buscaba el cuello y como no podía el cuello, luego el cuerpo y como me seguí defendiendo, me atacó en la pierna. Él estaba bien, no estaba alcoholizado ni drogado. En el viaje, fue charlando bien”, agregó Mónica.

En referencia a qué hará de ahora en más, Mónica afirmó que continuará trabajando. “Es lo que hago, lo que necesito para vivir”.

El letrado del sindicato, Sergio Sánchez Alustiza señaló el agresor está detenido y que pedirán la máxima pena de prisión posible. “Se están produciendo las pruebas y los informes pertinentes a la base, para acreditar elementos y se desarrollarán más pruebas en breve. Es un hecho violento y de la forma que se ha producido, involucra a cuestiones de género, a cuestiones de femicidio, por la forma que ha sido el ataque, llama mucho la atención y por eso queremos ser contundentes, no solo porque se ataca a una trabajadora, sino también la forma del hecho hacia una mujer, amerita a que se haga una serie de evaluaciones y haya una perspectiva de género en la mirada de la justicia penal sobre el caso”.

“Luego de eso, está el apoyo psicológico que tendrá que tener. El hecho es reciente y hay un trauma. Desde el sindicato, yo voy a hacer la intervención jurídica preliminar. A la tarde voy a tener una reunión en el estudio y mañana vamos a comunicarnos con el fiscal y poder presentarnos”.

Consultado sobre si el sindicato planteará un intento de femicidio, Sánchez Alustiza dijo que espera a ver los elementos con los que se cuentan. “Nos llama la atención la forma de la agresión, la violencia y la forma del ataque, que no solo pareciera un intento de robo o hurto del taxi, si no que hubo una violencia excesiva, que podría haberle afectado la vida”.

“Como cuenta Mónica, él no se detenía y la seguía atacando en un lugar y otro. No solo la quería reducir, sino que la quería lastimar intencionalmente. Ahí vemos, en el relato de ella, y luego analizaremos la causa, a ver qué encontramos. Parecería que acá hay una animosidad, una violencia, una especie de odio a alguien que no conoce, a una trabajadora taxista y a una mujer. Tiene odio a los taxistas o tiene odio a las mujeres, en la forma en que intentó lesionarla. Lo bueno es que la persona fue detenida. Esperamos que en la mirada del fiscal se evalúe estas cuestiones, si hubo odio de género o no”, agregó el letrado, para señalar que se desconoce si el detenido contaba con antecedentes penales.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios