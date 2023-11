Ziliotto planteó que el estado se convierta en el cuarto operador en telecomunicaciones

Compartir esta noticia:

El gobernador de La Pampa destacó la inversión en fibra óptica en la provincia. Adelantó que le planteó a Massa la necesidad de crear un nuevo operador en conjunto con estados provinciales y cooperativas.

El mandatario pampeano, Sergio Ziliotto, planteó la necesidad de que el estado nacional, participe en el mercado de las telecomunicaciones y se transforme en un nuevo jugador que compita con las grandes operadoras como Claro, Personal y Telefónica.

Para el mandatario pampeano, no están dadas las condiciones para que Empatel preste estos servicios en la actualidad y adelantó que la opción, de un nuevo operador estatal en el país, fue sugerida al ministro Sergio Massa.

“Nosotros hemos hecho un estudio y se lo hemos explicado a las cooperativas. Hay una cuestión desde el punto de vista técnico, que como provincia, en el contexto nacional no podemos salir con una empresa provincial, porque tenemos que negociar con todo el sector privado. Cuando tu decisión pasa por la fijación de tarifas de un tercero, que se maneja con las reglas del mercado, es inviable”, dijo a Plan B.

“Sí le planteamos al ministro Massa que hay que dar el debate para ver si no tenemos que generar el cuarto operador de las telecomunicaciones y ahí hay que aunar esfuerzos, decisión política y todos los activos del estado: el estado nacional, el estado provincial asociado con las cooperativas. Nosotros tenemos una gran red de telecomunicaciones y la titularidad de bandas 4G y hay un espacio disponible para 5G, para tener viabilidad técnica y prestar servicios de telecomunicaciones”, dijo Ziliotto. “Hoy lo que está abierto para cualquier prestador, es la vinculación del servicio de telefonía, asociado a las prestadoras y no quiero depender de un servicio donde la tarifa me la fija uno de los tres grandes jugadores (Claro, Personal y Telefónica)”.

“La soberanía digital de la República Argentina pasa por estudiar como el estado puede generar un cuarto operador que vaya en competencia en las grandes ciudades y también sirva para cerrar la brecha digital que existe en el interior profundo de Argentina, donde solo va a llegar el estado”, remarcó Ziliotto.

“En La Pampa hay Internet en las ochenta localidades porque hay un estado que presta el servicio y trabajamos en conjunto con las cooperativas y las pymes del sector, para que sean los proveedores de última milla, porque tenemos en claro el rol del estado. Por eso seguimos invirtiendo, junto al gobierno nacional en infraestructura con fibra óptica y elliminando el radioenlace, para llegar a cada rincón de La Pampa. Eso nos permite tener mayor confiabilidad, dar mejor servicio de Internet, pero también, en los servicios que presta el estado, contar con esa mejor conectividad para el servicio de Telemedicina y la Educación a Distancia”, resaltó el mandatario provincial.

