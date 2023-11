Tierno, de campaña a favor de Javier Milei: “Bullrich ha sido muy importante en la decisión”

Compartir esta noticia:

El referente de Comunidad Organizada y exministro de Seguridad del gobierno de Carlos Verna, Juan Carlos Tierno, aclaró que “no tenemos ningún acuerdo con el Partido Libertario”, resaltó que “no coincidimos en todas las propuestas”, y contó que le envió un audio a Patricia Bullrich, en el que le pidió que “apoyara esta posibilidad”.

Juan Carlos Tierno encabezó este miércoles una reunión de Comunidad Organizada con militantes de su partido para pedir el voto a Javier Milei en el balotaje y sumarse al trabajo de la campaña y de la fiscalización el próximo 19 de noviembre.

En diálogo con Plan B, Tierno dijo que apoyan a Milei porque “sostiene la reducción significativa de impuestos hasta alcanzar un 15 % del PBI y el achicamiento de los gastos innecesarios del estado. Todo esto va a generar una ampliación significativa de la producción y es mentira que va a prohibir el comercio con China”.

El encuentro con militantes se hizo en la calle Raúl B Días al 1.300 de Santa Rosa, donde participaron la diputada provincial actual y electa, Sandra Fonseca, el diputado provincial electo, Maximiliano Aliaga, el excandidato a concejal Marcelo “Nacho” Ortiz, el excandidato a diputado nacional por el PJ, que promovió el dióxido de cloro durante la pandemia de covid, Marcelo Otero, entre otros dirigentes políticos.

En la entrevista, Tierno se encargó de aclarar sus posturas respecto de las propuestas esclavistas y negacionistas: “la venta de órganos no está en su propuesta. Yo me guio por el candidato a presidente, que ahora fue adecuado, fue indicado, porque es incompatible con la convención de los derechos del niño y niño. Si vinieran con esa propuesta sería improcedente”.

Respecto del negacionismo del terrorismo de estado, de los 30 mil desaparecidos, ante la consulta de Plan B dijo que “la cuestión no es hacer ruido o no. En los albores de la democracia yo tomé la decisión de iniciar una recopilación de elementos e información, que fue el único sustento para el juicio de la Subzona 14. De hecho, el peronismo con Luder proponía dejar vigente la autoamnistía que se dieron los militares en septiembre de 1982”, contó quien dio el paso formal inicial de investigar el terrorismo de estado en La Pampa durante el gobierno de Rubén Marín.

“Lo que escuché de Villarruel, es que hubo violaciones a los derechos humanos de parte de las organizaciones guerrilleras. Estar de acuerdo con la candidatura a presidente de Milei, no significa estar de acuerdo con todo lo que propone. El comercio de niños, de órganos, no lo compartimos, y tampoco está en su propuesta”, destacó.

“En educación y salud, Milei lo que dice es que hay que dejar de subsidiar a las escuelas y a las empresas de salud. Y eso no significa una privatización. Hay organizaciones civiles que dicen que 7 de cada 10 niños no saben leer ni tienen comprensión de texto. ¿De qué propuesta de educación pública me hablan hoy?”, cuestionó.

“Milei no ha gobernado, es candidato, ¿por qué la infamia, por qué semejantes ataques, y llamarlo loco? Yo no me comparo con Milei, ¿pero no es lo mismo que me dijeron a mí? Yo nunca mentí, me eligió una mayoría de un pueblo, y quien me sacó, los que se molestaron con mis propuestas y mis políticas”, dijo.

“El real autoritario es el que trata de poner en otro su propia condición, mientas me atacaban mi casa, me decían fascista y autoritario. No son los mismos que están atacando a Milei”, se preguntó el exintendente de Santa Rosa, destituido en marzo de 2008 luego de 87 días de gobierno por la Legislatura Provincial, en un marco de movilización popular sin precedentes en contra de una gestión municipal. Legalmente, lo destituyeron por sancionar un presupuesto municipal sin el aval del Concejo Deliberante, único poder con competencia para hacerlo.

Aclaró que “no hemos hecho ningún acuerdo de ninguna naturaleza con el partido libertario. Hemos manifestado nuestra decisión de apoyar la candidatura. Si esto posteriormente deriva en algún acuerdo, lo veremos más adelante”.

Por último, contó que “también ha sido muy importante la participación de Patricia Bullrich. Le mandé un mensaje de audio el lunes siguiente a la elección, en el sentido ‘Patricia, ocurrió lo que te decía, que te iban a traicionar los de juntos por ningún cambio, donde vos eras un problema. No te entregues, no te apiles con Milei, pero apoyá esta posibilidad’. No digo que haya tomado la decisión por lo que yo le mandé, pero consideré que era necesario decírselo”, cerró Juan Carlos Tierno.

