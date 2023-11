Ziliotto, el Favaloro y la entrega de ambulancias: “este es un ejemplo tangible de lo que está en juego y tenemos que defender”

Compartir esta noticia:

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, participó esta mañana de la entrega de 24 ambulancias que serán distribuidas en todo el territorio provincial. Resaltó el rol de la salud pública, gratuita y de calidad y dijo que el Hospital René Favaloro es un ejemplo tangible de lo que se juega en el balotaje presidencial del 19 de noviembre.

“Como decía Rubén, es un acto que claramente muestra cuál es una política de estado. Hoy estamos en la oportunidad de agregar un eslabón más, en esa cadena de inversiones que podemos mostrar como una hermosa realidad. Y Rubén, hablaba de las ambulancias. Hoy la coyuntura es la entrega de las ambulancias, con misiones distintas en cada rincón del territorio”.

“Y en la diversidad de nuestro territorio, es necesario que haya un estado que dé respuestas de calidad en cada uno de los lugares donde la demanda de pampeanas y pampeanos, debe ser satisfecha. Yo quiero ir más allá, y en esto, me gusta hablar más de construcciones colectivas. Y lo que tenemos a nuestra espalda (el Hospital René Favaloro), es una cuestión colectiva. El 28 de febrero vinimos a inaugurar este nuevo centro de referencia regional y ese enorme orgullo que es un ícono de hasta dónde puede llegar la eficiencia de la prestación del servicio público de salud”, agregó Ziliotto.

“En menos de un año, está funcionando plenamente y si bien es cierto, hay una decisión política del gobernador, del equipo de gobierno, avalada por una trayectoria histórica e ideológica de gobiernos justicialistas que ponen al ser humano como eje de las políticas públicas. Pero esto no hubiera sido posible si no fuera por el compromiso, el trabajo, la dedicación del equipo de salud”, resaltó el mandatario.

“Y si hablo de equipo de salud, incorporo en primer lugar a cada uno de los trabajadores de la salud que, junto con los funcionarios, han armado equipos de trabajo que tienen un objetivo común y hoy, el Favaloro, a menos de un año, dejó de ser un sueño, un proyecto. No solo es una realidad, sino también nuestro máximo orgullo como pampeanos”, afirmó el gobernador.

“En ese devenir de no solo quedarnos con la realidad de lo que hemos hecho, seguimos planificando, seguimos soñando cómo podemos in más allá, cómo día a día, le seguimos agregando eficiencia a cada una de las prestaciones del Estado. Por eso, defendemos el rol del estado en la vida social, educativa, económica, la vida política y la tomad de decisiones. Este no es el final de un camino, es el comienzo de uno nuevo, porque la sociedad demanda más, nos ha dado la responsabilidad de administrar, también nos entrega día a día la exigencia de una mejor calidad de vida y este es el principal motivo para sostener los sueños y pelear que estos sueños se hagan realidad”, enfatizó Ziliotto.

“Y en esa tarea de las construcciones conjuntas, de la unidad de criterio, de compartir objetivos, en este complejo que integra lo que fue en su momento, las épocas esplendorosas del Lucio Molas, complementadas con el Favaloro, aquí vamos a tener la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud”, anunció el gobernador. “No solo es algo que hemos consensuado, universidad pública y gratuita, sino también porque el avance de la ciencia, así lo amerita. Seguiremos pensando que debemos ir por más”, afirmó el gobernador.

“Pero bien lo decía Rubén: tenemos un punto de inflexión en La Pampa y cuando por ahí no se logra entender qué está en juego o por ahí se ponen en discusiones entelequias, que le pasan muy lejos a la sociedad. Estos son ejemplos tangibles de lo que está en juego cuando hablamos de la salud pública. Y yo no quiero ver truncados ni mis sueños, ni de los equipos de salud, ni de la sociedad pampeana, de demandar qué hace un estado, que cada día le entregue más. Es un momento histórico, todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Todos tenemos muy claro y este es un ejemplo tangible de lo que tenemos que defender. El futuro, una vez más y más en La Pampa y esperemos no perder el rumbo, depende exclusivamente de cada pampeana y cada pampeano”, cerró el mandatario provincial.

Comentarios

