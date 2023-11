Concejal de Santa Isabel investigado por ocultar un intento de femicidio, culpa a la Policía

Compartir esta noticia:

El concejal de Juntos por el Cambio, Bernardo Ocejo, responsabilizó al personal policial de la Comisaría local por la causa en su contra por ocultar y alterar pruebas en una causa por intento de femicidio de un amigo de su familia.









“Es cuñado de mi hijo y amigo de la familia. Cuando me llama por teléfono a la mañana para que lo busque donde estaba y lo llevé a la Policía. Él estaba en estado alcohólico de shock, me cuenta “creo que la lastime, no sé qué pasó”, ni bien llego a la Policía me dicen que sabían lo que pasó, que lastimó a una chica y la llevaron para Victorica, pero que vaya nomás porque no había ninguna denuncia”, contó Ocejo en una entrevista al periodista Daniel Lucchelli.

Según la versión de Ocejo, él mismo pidió a los uniformados que le hicieran una exposición, la cual fue presentada como prueba a la Fiscalía. “El fiscal dijo que no sabía nada”, acotó.

Respecto de porqué está investigado por encubrimiento por el intento de femicidio del agresor, dijo que “porque el informe que pasan a Fiscalía no dice nada que yo lo llevé a la Policía” y deslizó que pudo haber “algún otro interés” de por medio, “no sé cuál es el motivo, si porque ellos se dieron cuenta que hicieron las cosas mal o porque yo soy concejal y es una noticia que impacta”.

“La caratula de la causa era primero lesiones graves y después la pasaron a intento de femicidio, pero eso es una causa que tiene que comprobar la justicia. Es una relación que viene de antes, ella en un momento le pegó una puñalada a él, es una relación mala que yo siempre lo quise sacar, pero bueno él se iba a trabajar afuera y cuando venía acá con plata, se alcoholizan, lamentablemente pasan estas cosas y ahora estamos todos metidos en esto”, manifestó.

“Si yo estoy envuelto en esto es por una ineficiencia de la Policía. Yo hice lo que había que hacer. No lo demoraron y yo les dije que me lo llevaba a mi casa. En el informe que pasa la Policía no dice nada eso y dicen que ellos investigaron y que llegaron a la conclusión de que estaba en mi casa, todo mentira”, dijo

Ocejo además está investigado por alteración de prueba. Al respecto explicó que es porque “yo le lavé la ropa porque era la única muda ropa que tenía, porque tenía un olor tremendo”. Además afirmó que la vestimenta “tenía sangre”. “No fue con intención de borrar pruebas”, explicó

El hecho entre el agresor y su parejo ocurrió en el mes de octubre. La mujer recibió un corte con un arma blanca en una de sus extremidades pero recibió asistencia médica y está fuera de peligro.

