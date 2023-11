“Cuatro horas en el Capitolio”, un documental sobre los discursos de odio y las mentiras de fraude de Trump

Compartir esta noticia:

La producción recoge testimonios y filmaciones de los incidentes que sucedieron en de 2021 en el Congreso de los Estados Unidos, luego de que el empresario republicano perdiera la reelección ante Joe Biden alegando que se la habían “robado” y llamara a “marchar” al palacio legislativo. Las semejanzas con la campaña de Javier Milei.









Como ejercicio de reflexión a partir de una muestra del pasado reciente, en HBO se puede ver Cuatro horas en el Capitolio (4 Hours At The Capitol), el documental de Dan Reed y Jamie Roberts que reconstruye los acontecimientos del 6 de enero de 2021, cuando una turba de partidarios de Donald Trump invadieron el Congreso de los Estados Unidos en Washington DC, el día en que se estaba llevando a cabo la certificación de los comicios en que el empresario republicano perdió la reelección contra Joe Biden, por lo cual denunció fraude e instó a las masas con un discurso incendiario. Un escenario que más allá de replicarse en las democracias de distintas partes del mundo, en la Argentina encuentra su analogía perfecta en las maniobras de campaña del ultraderechista Javier Milei.

Basado en testimonios de los partidarios ultraderechistas del entonces presidente saliente, como de trabajadores de la institución, funcionarios y una enorme cantidad de registros fílmicos producidos por los propios atacantes, amén de los que grabaron cámaras de seguridad del edificio y más, la producción se convierte en una muestra cruda de cuán lejos puede llegar una calculada arenga de odio pergeñada sobre falacias.

“Todos los que estamos aquí hoy no queremos que nuestros envalentonados demócratas de la izquierda radical nos roben la victoria electoral, que es lo que están haciendo; también robada por la fake news de los medios”, dijo Donald Trump ese 6 de enero en un parque cercano a la Casa Blanca. Luego, llamó directamente a marchar al Palacio Legislativo. “Luchamos a más no poder. Y si no luchás a más no poder, entonces no vas a tener un país. Sé que todos los que están aquí pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio, para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica”. Tras lo cual, tanto los presentes como muchos de quienes estaban escuchando en sus casas, se dirigieron hace la institución para irrumpir violentamente.

Como resultado, un policía murió por los golpes propinados por los partidarios de extrema derecha, quienes también amenazaron y violentaron a los presentes y provocaron destrozos en el edificio. El expresidente Trump fue acusado, si bien salió absuelto, de incitación a la insurrección. Los trágicos incidentes, de los más graves atentados a la democracia que vivió Estados Unidos, se transformaron en un caso testigo de los nuevos movimientos fascistas que surgen en el mundo y de lo que puede suceder con la manipulación de la información a través de Internet.

