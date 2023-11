Emigrantes sicilianos advierten que Milei y Villarruel representan “un modelo fascista”

Compartir esta noticia:

El presidente de la Unión de Emigrantes Sicilianos, Salvador Finocchiaro, manifestó la opinión de la institución frente al balotaje y, con el conocimiento que le da su nacionalidad italiana, caracterizó de fascista el modelo de la llamada Libertad Avanza.









En una carta dirigida a la colectividad italiana, dice:

En esta oportunidad de balotaje no se vota un partido Político que ofrece su plataforma electoral solamente, las elecciones serán sobre dos modelos abismalmente distintos. Y es por esto que siento el compromiso ético de dirigirme a la colectividad Italiana y sus descendientes. Estamos frete a un desafío que ya nuestros antepasados enfrentaron en diciembre de 1922. Una página negra que sumió a Italia en la terrible situación de vivir las atrocidades del Fascismo donde las garantías democráticas fueron suprimidas terminando en ese espantoso acontecimiento de la segunda guerra mundial. No olvidemos que la defensa de los Derechos Humanos es ni más ni menos que el derecho de ser juzgado con las garantías constitucionales, y tiene una implicancia profunda en nuestro país, luego de los hechos ocurridos en la última dictadura cívico militar de 1976. Este hecho tiene responsables que asesinaron, torturaron, violaron, expropiaron bebés y desaparecieron a 30.000 ciudadanos, muchos de los cuales aún no conocemos su paradero, ni qué les sucedió. Son los responsables de un terrible acontecimiento ocurrido en la noche más oscura de nuestra breve historia.

Argentina fue reconocida internacionalmente por su gestión de enjuiciamiento y condena de los culpables. Las negacioncitas intentan instalar una visión inaceptable donde los crímenes cometidos quedan justificados. SEÑORES: LES DECIMOS ROTUNDAMENTE NO, ELLOS CONTABAN, CON PODER DEL ESTADO (DE FACTO), CON LAS HERRAMIENTAS JURÍDICAS PARA RESOLVER CUALQUIER CONFLICTO SOCIAL, Y AUN ASÍ DECIDIERON COMETER ESTAS ATROCIDADES.

Ilustración: Osvaldo Révora (Telam)

Se entiende que posiblemente el candidato de Unión por la Patria que surgió del balotaje no represente todas nuestras ideas políticas. Pero representa la tradición cultural que nuestros antepasados emigrados a este país que aportaron para su formación y crecimiento; como también lo hicieron otras emigraciones de distintos lugares del mundo. Nosotros, sus descendientes, no podemos ser imparciales frente al riesgo de que llegue al poder un representante que romperá indiscutidamente ese entramado de la Sociedad Solidaria, trabajadora y con valores que fortalecieron la identidad de nuestra querida patria. Votar por Milei es votar FASCISMO, es borrar de la historia los esfuerzos que nuestros antepasados hicieron por este país, empezando por Manuel Belgrano, descendiente de italianos que lucharon por un País Soberano.

El grito de Alcorta el 25 de junio de 1912. 75mil chacareros, medieros y aparceros- Llegando a 100 colonos (Bigand, Alcorta) se extendió desde Santa fe a Córdoba y Bs As. Ese es el legado histórico que se juega en estas elecciones, o la reforma universitaria, nacida en Córdoba en 1918. Para mencionar hitos fundantes de la participación de la emigración italiana y también otras emigraciones de distintos lugares del planeta. Un PAIS que constitucionalmente en su preámbulo garantiza:

PREAMBULO. Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.

En esta ocasión va más allá de los partidos políticos. Se trata de lo que representan estos dos modelos: uno es FASCISTA, anómico del sálvese quien pueda con la brutalidad de los valores dictatoriales que reivindican Milei – Villaruel. El otro, con Massa y Rossi que representa los valores de la soberanía, la Patria, la defensa de los derechos humanos, el esfuerzo, la solidaridad y el trabajo.

