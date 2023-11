Rechimont a Bisterfeld por los recortes: “antes que un presupuesto ‘B’ hay que salir a militar”

Compartir esta noticia:

La secretaria gremial de ATE, respondió a los dichos del Ministro de Hacienda y Finanzas sobre un presupuesto alternativo, ante una victoria de Javier Milei en el balotaje. “Tenemos que hacer una autocrítica y salir a militar persona por persona”, opinó.

La secretaria gremial de ATE, Liliana Rechimont, salió al cruce de las manifestaciones del Ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, quien deslizó la posibilidad de que no haya actualizaciones salariales o bonos de fin de año, si Javier Milei es el vencedor en las elecciones presidenciales.

Ayer, el funcionario provincial reconoció que Provincia está elaborando dos presupuestos, (A y B), depende de quien sea el ganador del 19 de noviembre. En el peor de los pronósticos, la provincia perdería un 62% de sus recursos por quita de coparticipación y las arcas provinciales alcanzarían para pagar sueldos y mantener los servicios básicos del estado, recortando obras públicas y futuros aumentos de cláusulas gatillos o bonos para las y los estatales.

En este sentido, Liliana Rechimont manifestó en declaraciones a FM Radio Noticias que “antes de buscar un presupuesto ‘B’, tiene que preocuparse por salir a militar y lo digo con total respeto”.

“Acá, lo que está faltando es militancia, decir la verdad, qué es lo que nos falta. ¿Cometimos errores? Sí, se tienen que corregir los errores que se cometieron. Tiene que haber una profunda autocrítica y salir a militar puerta por puerta, calle por calle, persona por persona. Dar la discusión”, enfatizó Rechimont.

“Ahora está de moda la micromilitancia. En los ambientes de trabajo, estamos haciendo micromilitancia y empezar a clavarle la contradicción al que piensa distinto o que está confundido, o cansado y piensa que todo es una mierda, como dice Milei, que la única salida de este país es Ezeiza”, opinó la secretaria gremial de ATE. “Yo te quiero ver, siendo latino, en un país del Primer Mundo. Tenés los peores trabajos, la humillación, la discriminación. Me parece que antes de un presupuesto ‘B’, hay que pelear por un presupuesto ‘A’, que la militancia tiene que estar hasta último momento, peleando voto a voto”, agregó Rechimont.

“Es posible dar vuelta el viento, como dijo un compañero originario que mataron por la espalda. Es posible y se demostró que es posible. Pero, todos tenemos que asumir este compromiso, desde el gobernador de La Pampa, como lo ha asumido, hasta el último oyente, aunque no seas militante”, dijo.

“Ahora, sembrar esta incertidumbre que si gana Milei, va a pasar esto, está bien que lo diga, que muestre el panorama, pero, bajo ningún concepto tenemos que tener un mensaje derrotista. Y te lo dice alguien que no es peronista, pero que cree que la salida es Massa. No soy peronista, no soy militante peronista, pero la salida es Massa. No da lo mismo. Y tenemos que hacer un racconto de estos 40 años, con errores y aciertos de la democracia. La militancia tiene que estar permanentemente en la calle”, cerró Liliana Rechimont.

