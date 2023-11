El río Colorado riega los primeros frutos del año en la chacra de Gobernador Duval

Compartir esta noticia:



Se dio inicio a la cosecha de frutillas, como así también a los primeros cortes de alfalfa y en los próximos días se estará comenzando con la recolección de cerezas en la Chacra Experimental de Gobernador Duval.

Así lo contó el responsable de la misma, Guillermo Sánchez Millot. El profesional informó que “se está en épocas de recoger los frutos que se vienen trabajando durante el año. Comenzamos con la cosecha de frutillas, también cortando alfalfa para hacer fardos para luego continuar con la cosecha de la cereza, el durazno de navidad, manzanas, peras, ciruelas culminando allá por el mes de marzo con la vid”.

Mencionó que “también tenemos frutos secos para enero y febrero como almendras y avellanas, las plantas están bastante cargadas por lo que este año tendremos mucha producción”.

Comentó que “la producción de frutillas se destina casi en su totalidad a mermeladas y la venta solo a nivel local, al ser plantas nuevas la cosecha se está dando muy bien en las nuevas hectáreas todas cubiertas”.

Apuntó que “hasta hace una semana estábamos con riesgo de heladas en nuestra zona y por ese motivo atrasamos la producción de hortalizas y la noche del miércoles hizo cero grados por lo que la gente de control de heladas estuvo pendiente toda la noche”.

Consideró que “la helada que se produjo a fines de octubre dañó un poco las plantas ya que no tenemos protección contra heladas. En el sector donde tenemos riego por aspersión se pudo salvar muy bien todo”.

Indicó que “este año el río Colorado viene con mucho caudal, bien cargado y por suerte pudimos comenzar a regar antes porque nos ayuda contra las heladas, al ser riego por manto en la parte donde no tenemos aspersión nos ayuda muchísimo”.

Remarcó que “hace un tiempo que me encuentro trabajando en Gobernador Duval, al principio me costó bastante pero de a poco voy acostumbrándome. Ahora que prácticamente estoy dándole una vuelta al ciclo se hace mucho más llevadero y más sencillo. Nos vamos conociendo con la gente, vemos la forma de trabajar y eso me ayuda a acostumbrarme más rápido”.

Dijo con orgullo que estudio “en la universidad pública, en la Universidad Nacional de La Pampa, estoy muy agradecido por todo lo que me enseñó y gracias a Dios pude conseguir trabajo en mi Provincia. Como egresado, estoy un convencido de que la Universidad tiene que seguir siendo gratuita, quienes nos hemos formado en la universidad sabemos el esfuerzo que han hecho las familias para que uno pueda estudiar una carrera. Es la oportunidad que tienen aquellas personas que no tienen los recursos para ir a una privada, es asegurarle a mucha gente que no tiene los recursos el poder tener una carrera”, finalizó.

