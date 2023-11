“Privatizar los clubes sería una herejía”

Compartir esta noticia:

El presidente del Club Unión del Este, del barrio Esperanza de Santa Rosa, Ricardo Miranda, se manifestó en contra de la idea del candidato presidencial Javier Milei de privatizar los clubes: «Yo pienso que las instituciones son de los socios, la pasión, los vecinos del barrio, la gente que acompaña desde que surge la institución».

En una entrevista de octubre del 2022, Javier Milei que ya se había postulado como aspirante presidencial desde La Libertad Avanza, expresó su deseo de transformar a los clubes en sociedades anónimas: «A mí me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo».

Frente a esto, Miranda sostuvo que «no estoy de acuerdo con privatizar los clubes. Yo creo que la base fundamental de una comunidad son las instituciones que surgen desde el lugar, con socios fundadores, con gente que conoce la situación».

«Las instituciones que surgen desde el lugar actuamos como contención, sacamos chicos de la calle, estamos a la altura de que los chicos puedan tener un buen pasar, formándolos, y yo creo que privatizar los clubes con gente desconocida que ponga dinero estaríamos hablando de rentabilidad».

-Más allá del deporte, la importancia de lo que realizan es el trabajo formativo y contención con los chicos

-La base nuestra es de chiquitos que tienen 4 años hasta 13 o 14 años, donde nosotros tenemos un trabajo arduo, es un proyecto a largo plazo donde tenemos que formar con nuestro profesores, pero no solo formarlos futbolísticamente, también como personas para que en el día de mañana sean gente de bien en la vida y también en formarlos en lo que es educación, lo que es cultural, un montón de cosas que va más allá de lo deportivo también.

-¿Para las distintas actividades que realizan necesitan el apoyo del Estado?

-El Estado siempre está presente con las instituciones, se respeta mucho las instituciones, sea social o civil, te acompaña, te da los materiales necesarios como para que puedas trabajar y abordar cada situación. Privatizar los clubes sería una herejía porque estaríamos hablando de la parte rentable, sería gente que ponga dinero para solventar y dependería de lo que ellos quieran. Yo pienso que las instituciones son de los socios, la pasión, la gente del barrio, la gente que acompaña desde que surge la institución y con el correr del tiempo de la vida, eso sigue su rumbo como muchas instituciones de toda la Argentina, nosotros somos una institución nueva, tenemos dos años de vida pero estamos en ese camino.

Destacó que «Nosotros hacemos un trabajo social, un seguimiento educativo, que además dar de practicar un deporte, controlamos que vayan a la escuela, de que su vida le sea más fácil. Tomando la idea de privatizar, para ellos un nene sino sabe jugar, entonces no sirve, y no es así, nosotros los incluimos. Todos los chicos puedan practicar el deporte sepa o no jugar».

Finalmente expresó que «Hay mucho en juego el 19 de noviembre, no pasa por el partido político que sea, yo creo que hay que votar a las personas y Massa ha acompañado a los clubes desde que está haciendo política. Yo creo que se juegan muchas cosas, y aparte el candidato libertario no es que vamos a algo desconocido, esta diciendo lo que va hacer y preocupa».

Cabe recordar que el club fue creado el 21 de octubre de 2021. En ese momento Miranda decía: “La idea era fundar un club con un objetivo social, más que nada para sacar los chicos de la calle”, dijo a Plan B Noticias.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios