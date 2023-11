Club de robótica de Luiggi fue premiado en Feria Expo Ciencia en México

Compartir esta noticia:

Alumnos del Club de Ciencia y Tecnología “Eureka” Colegio Secundario “Héroes de la Patria” de Ingeniero Luiggi fueron reconocidos con la presentación de dos proyectos “Va por Vos” y «DB Feli-Z».









El grupo de estudiantes pampeanos hizo posar los ojos en La Pampa, luego de conseguir los primeros puestos en la Feria Expo Ciencia Mundial que se realizó en octubre pasado en Puebla, México.

El club nació en 2017 a partir de la inquietud de varios docentes de la localidad pampeana como una manera de incentivar a sus alumnos en la disciplina.

A cargo del profesor Lucas Mazzaroni, el primer proyecto que planearon los chicos y chicas que concurrían al club fue desarrollar un brazo robótico de cartón. Luego, con el paso de los años todo fue evolucionando para agregar kits Arduino para, con la ayuda de sensores y servomotores, lograr el funcionamiento del brazo.

En 2021 retomaron los encuentros del club -llamado Eureka-. Con una impresora 3D que compraron con la ayuda de la comunidad en 2022 avanzaron con el Proyecto “Va X Vos”, que ya planteaba prótesis para manos de bajo costo, con la movilidad total en cada dedo, lo que implicó un rediseño total del brazo.

Con este proyecto, llegaron a la feria Expo Ciencias Mundial que se realizó en octubre pasado en México, tras quedar primeros en la clasificación general entre 50 proyectos de México, Brasil, Perú, Paraguay, Ecuador y Argentina.

Además, lograron un segundo puesto con el otro proyecto que tiene el club, llamado DB Feli-Z (aula inclusiva). En este caso, los integrantes del club buscarán solucionar los inconvenientes que los distintos estímulos le provocaban a un compañero con Síndrome de Asperger.

En la actualidad, al club asisten entre 20 y 25 jóvenes de manera regular, con el agregado de que se trata de una actividad extracurricular no obligatoria que se realiza los días sábados.

El profesor Mazzaroni hizo un balance de la experiencia fue más que positivo. “El haber llegado a una instancia como esta, es histórica para nuestro Club de Ciencias. Una experiencia similar tuvimos el año 2018 donde los chicos participaron en una experiencia latinoamericana que organiza la misma fundación que es FANIOT. Después participaron en otras Expociencias de Sudamérica como en Colombia en 2019. Participamos en otras competencias en La Pampa, en Expocytar, después vino la pandemia y volvimos a retomar la actividad en el 2021 con los chicos que están ahora. Se hicieron participaciones nacionales, encontramos una que se hace en Entre Ríos, que era una Expociencia, era sudamericana con la participación de cinco países con 50 proyectos de manera virtual”, contó.

En ese sentido, agregó que “con los dos proyectos que presentamos, en este caso fue “Va por Vos”, es la mano-brazo robótica, los chicos diseñaron y ensamblaron de vuelta, la rediseñaron y salió primero en la categoría ingeniería y tecnología, y a nivel general de los 50 proyectos terminó con el mejor puntaje, por eso clasificó a la instancia mundial. Y el otro grupo en la misma categoría terminó segundo y en la general. Entonces los dos proyectos viajaron”.

El evento en México contó con la participación de 30 países y más de 200 proyectos.

La visión de club

El profesor de 45 años de edad remarcó que el objetivo del club es dar a conocer todos los proyectos que surjan a la comunidad. “El Club de Ciencia apunta a que los proyectos no queden guardados, que sean presentados en la comunidad científica, que se presenten para tener un intercambio de ideas, se nutran en este tipo de experiencias con otro proyectos. Se ve lo que hace cada uno de los países y se ve en qué nivel estamos, y que no quede todo en el aula o en el club de ciencias, sino que salga a la Provincia, al país y al mundo”, afirmó.

El proceso

“El proyecto Va por Vos comenzó cuando nace el Club de ciencia, que nació de la parte social, después se fue adaptando a la parte tecnológica, que es buscar una solución a esta realidad, para alguien con una discapacidad que le faltara una extremidad, en este caso una mano o un brazo. Pensando en resolver el problema en un futuro de una prótesis de bajo costo, la idea es un prototipo, un modelo más didáctico como para mostrarlo. Es imposible lograr una prótesis porque los elementos son totalmente distintos, pero después fue evolucionando. Primero empezó con la mano de cartón articulada, después la pudimos equipar a través de la programación y la robótica, con sensores, con distintas placas. Luego llegó la impresora 3D que también fue un logro importante de los chicos. Teníamos una que nos habían donado que andaba mas o menos. Luego el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Diego Alvarez, nos vio en la FanExpo y realizó una donación de la nueva impresora que nos facilitó un montón para avanzar en el proyecto”, continuó el profesor.

También se refirió a la importancia de contar con el apoyo del Gobierno provincial. “Es fundamental, si no, no podemos lograr nada, más allá de que uno puede hacer actividades, eventos, salir a vender cosas y juntar dinero con los padres y alumnos, para comprar equipamiento y los elementos que nos hacen falta; que muchas veces sacamos de los bolsillos de los alumnos, padres y profes, para equipar todos los proyectos. Pero la ayuda es importantísima para este tipo de proyecto, que lleva a los chicos a otra fase. Si no, no hubiésemos podido salir nunca del aula. Llegar a una Expociencia cuesta plata, armar un prototipo también y viajar a un lugar como México ni hablar. Si no tenemos el apoyo de algún organismo, Estado o empresa, es imposible”, reveló.

Lo que viene

Mazzaroni contó que el club hoy cuenta con un promedio de 20 y 55 alumnos. “Este año nos propusieron ser sede de una Expociencia nacional y la llevamos a cabo, así que fue otro paso histórico para el club. Infomatrix es una organización que nos propuso ser sede nacional por el desempeño de este club, estamos muy orgullosos”, remarcó.

“Ahora hay que tratar de mantener los niveles. Nos decían en México que el próximo mundial es en Abu Dhabi. Pero el tema económico es importante, nos costó mucho llegar a México, imagínate a Abu Dhabi. Segundo, mantener los estándares, tener innovación en los proyectos. La idea es seguir con esta Expociencia, ya somos sedes que ya queda chica para una Expociencia nacional, se está pensando en otras ciudades. Otro desafío es mantener el nivel que han logrado los chicos, uno trata de estimularlos, pero sin ellos es imposible, vienen a contraturnos, los sábados, ese es el gran desafío. El año que viene vamos a hacer charlas a otros pueblos para formar gente y que se puedan gestionar otros clubes de ciencia en La Pampa”, concluyó.

Alumnos

Valentino, uno de los alumnos que participó de los proyectos contó que “la experiencia fue fantástica desde el primer momento que empezamos a trabajar, porque arrancamos desde el total desconocimiento y todo lo que aprendimos fue a través de la experiencia”.

“El proyecto nos dio mucho conocimiento para seguir trabajando, mejorando la idea y eso nos llevó a poder vivir esa experiencia en México. Nos llenó de conocimiento, no solamente en la parte científica de investigación por haber visto los proyectos de los otros países, sino que también la parte social, la parte cultural, conocimos gente que nos hicimos amigos, intercambiamos tradiciones, cultura, comidas típicas, bailes, música, aprendimos un montón de cosas que están muy buenas. Muy agradecido de poder haber vivido todo eso”, confesó.

Mientras que Candela, comentó que «el proyecto “Va por Vos” ya se venía trabajando, se venía remodelando para presentarlo en la primera instancia de la feria nacional. Hubo que profundizar un poco más en la parte industrial para ajustarse a los tiempos de ahora, el tema de la prótesis, buscar más información sobre cómo llegaría la prótesis en un futuro, los cambios tecnológicos también. El hecho de llegar a México nos sorprendió a todos, porque cuando escuchamos que eran 50 proyectos más, no nos esperábamos estos resultados. Y ver nuestro proyecto en el primer puesto fue como una relajación para todos, que todo lo que habíamos hecho sirvió para un cambio importantísimo”, manifestó.

Por último, coincidió con su compañero y lo que más le gustó fue el intercambio cultural con “gente de todo el mundo”. “Continuamente estás hablando con ellos cuando vas a ver el proyecto o cuando se empiezan a pedir cosas prestadas, porque entre todos nos queríamos ayudar igual”, finalizó.

Los alumnos que participaron de la Expo Ciencia Mundial en México fueron: Ivan Fanzi, Valentino Gorordo, Lautaro Campagno, Candela Santiago, Valentino Martín Lorenzati, los prefes: Marcos Fierro y Lucas Mazzaroni, junto a Carlos Fontanot de la NASA.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios