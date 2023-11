Massa dijo que la propuesta de Milei de nocomerciar con China y Brasil costará 2 millones de empleo

Compartir esta noticia:

El segundo eje de la noche del debate presidencial fue el desarrollo de las relaciones exteriores, donde Sergio Massa y Javier Milei polarizaron.









Brasil, China, Estados Unidos, Israel, Mercosur, la Unión Europea: distintos factores de la geopolítica estuvieron en la agenda pública previa al debate presidencial. A una semana del balotaje, ambos candidatos presidenciales tuvieron minutos para desarrollar sobre su posición sobre relaciones exteriores.

Debate presidencial: Sergio Massa sobre relaciones exteriores

Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, sostuvo al iniciar: «Argentina tiene la responsabilidad de, en un mundo convulsionado, de pensar su política exterior en defensa de su interés. Lo primero que tenemos que tener en claro es la multipolaridad: Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino».

Posteriormente, el ministro de Economía enumeró cuatro ejes prioritarios: «la agenda de seguridad alimentaria -que además es una oportunidad para la Argentina-, la agenda energética -que nos da la responsabilidad de ser proveedores regionales y mundiales de shale gas y shale oil-, tenemos una enorme oportunidad para el norte argentino sobre la base de la demanda de minerales y de óxidos raros, y tenemos en la economía del conocimiento -por la elegibilidad de nuestra gente construida en el sistema de educación pública- la enorme oportunidad de ser proveedores de servicios intelectuales mundiales».

«¿Quiénes son los principales socios comerciales de la Argentina? Brasil es uno y China es otro. Vamos a defender esa agenda comercial que le da trabajo a dos millones de argentinos. Claramente vamos a defender nuestra relación con la Santa Sede: este hombre que está acá trató del ‘representante del maligno’ al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Y alguno de los que está acompañándolo acá dijo que había que romper relaciones con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en el 2024 el Papa visite a la Argentina», continuó Massa.

Debate presidencial: Javier Milei sobre relaciones exteriores

En sus primeros minutos del eje de relaciones exteriores, Javier Milei sostuvo: «Como liberal libertario creo profundamente en el comercio internacional y en su apertura. Básicamente, aquellos países que son más abiertos al mundo tienen ingreso per cápita nueve veces mayor que aquellos que los tienen cerrado. También creo que el Estado no tiene que interferir en las relaciones comerciales: no tiene por qué meterse a decir con quién debo comercializar y con quién no».

En ese marco, consideró que «el mejor ejemplo del estorbo que causa el Estado es lo que está pasando con el Mercosur que no progresa hacia ningún lado. Frente a esas mentiras que dicen que yo señalo que no hay que comercializar con China o con Brasil, les digo que es falso porque es una cuestión de los privados porque cada vez que se mete el Estado genera corrupción y se paga con caída del bienestar de los argentinos».

Para sintetizar, planteó: «Sistemáticamente he señalado mi alineación con los Estados Unidos, Israel y el mundo libre. Quiero señalar que no estoy de acuerdo a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, que no respetan las libertades individuales y la paz; con eso no quiero saber nada».

El Papa, Malvinas: los cruces más fuertes entre Milei y Massa

Ante la pregunta de Sergio Massa sobre si le pediría las disculpas al Papa Francisco, Javier Milei señaló: «Si a vos y a la gente los deja tranquilos, no tengo problema en pedir disculpas. […] Estamos dispuestos a recibirlo en la Argentina, darle los honores de un jefe de Estado y darle los honores propios de jefe espiritual de la Iglesia».

El eje de las Islas Malvinas fue uno de los que provocó mayor cantidad de cruces: «Nosotros consideramos que las Malvinas son argentinas. Victoria es hija de un héroe de Malvinas y vamos a agotar todas las instancias diplomáticas para que las islas vuelvan a ser argentinas. Basta de ese nacionalismo barato».

El ministro de Economía le respondió: «Dijiste que Margaret Tatcher era tu ídola y que los kelpers tienen derecho a la autodeterminación de Malvinas. […] Viene a desmentir todo lo que dijo en la campaña. Por eso la gente te tiene miedo». Ante eso, el candidato presidencial libertario señaló: «En la historia de la humanidad, hubo grandes líderes. […] Yo te entiendo, porque Tatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda».

El candidato de Unión por la Patria replicó: «Tatcher es una enemiga de la Argentina, ayer hoy y siempre. Nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Tatcher; para mí no lo es». «Que hayas defendido a Tatcher es una ofensa para todos los héroes de Malvinas y a todos los caídos», reiteró.

Massa criticó a Milei por su postura sobre China y Brasil

Sergio Massa apuntó contra Milei: «A mí me parece que no le estás queriendo decir a la gente es que por prejuicio económico vas a dejar a dos millones de argentinos sin trabajo. Hay que explicarle a los trabajadores de la carne, avícolas, del puerto Gran Rosario, del poroto en Salta, de las terminales automotrices de Pacheco, La Matanza y Gran Córdoba. La ruptura del Mercosur, de la relación con Brasil y con China, representan dos millones de empleo menos y un impacto en las exportaciones argentinas de U$S 28.000 millones. La política exterior no se puede regir por caprichos ni ideologías, sino por el interés nacional».

Ante eso, el candidato de La Libertad Avanza sostuvo que «todo el comercio que tiene el sector privado va a seguir. Si por algún motivo pensás que va a dejar de existir, se puede comercializar por otro lado. Los chinos no quieren hacer beneficencia con nosotros; si no le vendés a ellos, se lo podés vender a otros. Dejás de asustar a la gente».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios