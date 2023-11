Huala presentó su propuesta de Seguridad Vial en el congreso de Estrellas amarillas

Compartir esta noticia:

La senadora nacional de Juntos por el Cambio por La Pampa, Victoria Huala, presentó su Campaña de Concientización y Educación Vial “para disminuir la tasa de siniestros viales en el país en el segundo Congreso de la Fundación Estrellas Amarillas en el municipio de Lamarque, Río Negro”.

El proyecto de ley —que ya fue presentado en el Senado y cuenta con el apoyo de la fundación- busca generar campañas de concientización anuales y permanentes a través de los medios de comunicación masivos, televisivos, radiales y digitales, así como también en espectáculos públicos, musicales y deportivos.

“En Argentina, mueren cerca de 4.000 personas al año por siniestros de tránsito, lo que la transforma en una de las principales causas de muerte violenta en el país, incluso por encima de la inseguridad. Según datos oficiales, el 70% de los siniestros viales se pueden evitar. ¿Cómo? Con concientización y educación vial. De esta manera surgió el proyecto de ley para la Creación de una Campaña Nacional Permanente de Concientización y Educación Vial Integral que presenté este año en el Congreso y en el que la Fundación Estrellas Amarillas tuvo un rol muy importante. ”, destacó la senadora pampeana.

“En este tiempo, vimos algunos avances en materia legislativa. Como por ejemplo la aprobación este año de la ley de alcohol cero al volante. Esta ley, fue sin dudas un gran paso, pero sabemos que hace falta muchísimo más que una ley de alcohol cero, porque si no hay controles, esa legislación sola no alcanza. Si no hay educación y concientización, seguimos en la misma, seguimos poniendo parches a un problema que requiere de esos dos elementos que mencioné: educación y concientización para todos”, aseguró.

Y agregó: “En lo que va del año, en mi provincia, La Pampa, ya llevamos un total de 40 víctimas fatales. Una ley es poco efectiva si no se aplican los controles necesarios y no se acompaña con una correcta campaña de educación vial.”

La Campaña Nacional Permanente de Concientización y Educación Vial Integral tiene como objetivos educar e informar, concientizar y en definitiva, prevenir siniestros viales mediante la difusión de campañas de comunicación masivas de manera permanente en diferentes temáticas como respeto de las señales de tránsito, normas viales para ciclistas, controles del vehículo, alcohol y conducción y velocidad y conducción, entre otras.

Además, deberá dar difusión a la línea 149 de la Red Federal de Asistencia a las Víctimas de Siniestros Viales y sus familias, que brinda atención multidisciplinaria orientada a acompañar a las víctimas y sus familias de un siniestro vial. Esta red de asistencia acompaña y asesora de forma gratuita en las instancias posteriores a la emergencia, funciona en todo el país, todos los días, las 24 horas del día.

Para finalizar, la referente de Estrellas Amarillas, Silvia González, agregó que “desde la fundación estamos muy contentos de poder generar estos encuentros donde ponemos el eje en la concientización y educación vial para que la sociedad pueda tener las herramientas necesarias y prevenir estos siniestros. También celebramos haber contado con la presencia de la senadora Victoria Huala, quien pudo desarrollar su proyecto basado en una Campaña de Concientización y Educación Vial, es muy importante que quienes nos representan se hagan eco de este grave problema que son los siniestros viales.”

