Día Mundial de la Diabetes: “No hay un idioma único para la clasificación del Pie Diabético”

La doctora Gabriela Verónica Carro creó una aplicación para prevenir y concientizar sobre el Pie Diabético, condición que puede afectar a un 20% de quienes padecen diabetes y que, de no tratarse, pueden llegar hasta la gangrena o la amputación del pie, en casos extremos.

(Por Luciano Andrés Valencia) Desde 1991 la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemoran el 14 de noviembre como un día para crear consciencia sobre las Diabetes, sus formas de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

En 2006 la fecha fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas para conmemorarse a partir del año siguiente. La fecha fue elegida por el nacimiento de Frederick Grant Banting (1881-1941), quién dirigió las investigaciones que llevaron al descubrimiento de la Insulina. Se trata de una de las discapacidades viscerales y no visibles más comunes, pero que muchas veces no es tenida en cuenta como tal.

A esto se suma que el pasado 1° de Noviembre se conmemoró el Día Latinoamericano para la Prevención y Concientización del Pie Diabético. El Pie Diabético es una condición que aparece en alrededor de un 15-20% de las personas con Diabetes Mellitus: se presenta cuando los niveles de glucosa en sangre son anormales y, si no se trata rápido, aparecen ulceraciones en los pies que pueden tener distintos tipos de gravedad. Las ulceras por lo general se infectan y, sumadas a los problemas de circulación, menor irrigación en los tejidos del pie y neuropatías diabéticas, se puede llegar hasta la gangrena y la amputación del miembro en casos extremos.

Para conmemorar ambas efemérides, presentamos una entrevista realizada a la doctora Gabriela Verónica Carro, una de las responsables del proyecto que culminó con la creación de la aplicación “Calculadora de Clasificación de Pie Diabético”, presentada el 1° de noviembre de 2021 por el servicio especializado del Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas” y el Comité de Pie Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD). La entrevista fue realizada en diciembre de 2021, pero no había sido publicada hasta entonces.

La doctora Carro es Médica egresada con Diploma de Honor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en Medicina Interna por la misma institución, Magíster en Diabetes por la Universidad del Salvador, Diplomada en Pie Diabético por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y Diploma en Cicatrización de Heridas por la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Se desempeña como docente en varias instituciones educativas y de salud, está a cargo del Consultorio de Pie Diabético del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas (Haedo, Provincia de Buenos Aires) y es miembro del Comité de Pie Diabético de la SAD. Es autora de numerosos artículos sobre el tema.

Luciano Andrés Valencia: Hola doctora Carro, le agradezco por concedernos esta entrevista. Usted es una de las responsables de la creación de la Aplicación Calculadora de Clasificación de Pie Diabético. ¿Cómo surgió la idea de realizar esta App y quiénes se sumaron al equipo de trabajo? ¿Qué aportes realiza al cuidado de la salud de las personas con esta condición?

Gabriela Carro: La idea surgió desde los integrantes del Comité de Pie Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes. Somos 20 profesionales de las distintas provincias del país que nos dedicamos a la atención de pacientes con pie diabético. La App es para uso profesional. Agiliza la evaluación y clasificación de las lesiones por pie diabético. En el mundo se desarrollaron varias clasificaciones de pie diabético (SINBAD, San Elián, WIfI, IDSA, Texas) y existen controversias acerca de cuál de ellas es más útil para la clasificación de los pies diabéticos, por lo que algunos médicos usan unas y otros médicos otras. Esto hace que no haya un idioma único para la clasificación del pie diabético.

El uso de una clasificación permite varias cosas, entre ellas, hablar el mismo idioma entre profesionales cuando se deriva un paciente. Ejemplo: estoy internando un paciente cuyo pie diabético tiene un San Elián de 20. Entonces yo ya sé que ese paciente está grave y tiene un alto riesgo de amputación en mi medio. Pero si el otro médico usa otra clasificación, como por ejemplo SINBAD, no va a entender lo que le digo.

La App permite utilizar 5 clasificaciones a la vez a través de la carga de datos de 14 pantallas con distintas características de las lesiones. El uso de clasificaciones también permite comparar la gravedad de las lesiones que se ven en una región u otra, aproximar el pronóstico de una lesión, tener un parámetro inicial de la herida y luego ver si el Score aumenta o baja, entre otras cosas. También permite aproximar una conducta de derivación del paciente o internación según la gravedad de los Scores.

LAV: ¿Qué apoyos recibieron para este proyecto?

GC: La Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) apoyó desde el inicio esta iniciativa, tanto desde lo profesional como desde lo económico, estimulando el desarrollo de la misma. Financió por completo esta App.

LAV: ¿Que recomendaciones le daría a las personas con diabetes para prevenir esta condición?

GC: Para prevenir esta condición, las personas que padecen diabetes deben tener presente en principio que sus pies son delicados y deben ser cuidados atentamente. No deben caminar descalzos, ni en ojotas, ni utilizar gomones. Deben usar siempre un calzado adecuado, del tipo de zapatillas deportivas, de ir a correr, de tela, de tamaño adecuado al pie, que no le rocen en ninguna zona y que tengan una plantilla adecuada. No deben usar bolsas de agua caliente ni utilizar fuentes de calor (como caloventores o estufas) cerca de los pies. No hacer baños de pies. No colocarse hielo. Cortar las uñas en forma recta o usar lima de uñas. Si el paciente no ve, debe ser asistido por un tercero. No usar callicidas. No estar cerca de las parrillas por la posibilidad de quemarse con una brasa (vimos varios pacientes que se lastiman por esto). Mirar los pies todos los días, usar medias de algodón en lo posible blancas para detectar cualquier sangrado. Por supuesto, concurrir al diabetólogo para controlar su glucemia, alimentación adecuada y ejercicio.

