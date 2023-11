Miedo, no campaña

Compartir esta noticia:

No es la democracia lo que está en peligro, sí una manera de concebir todo tipo de relaciones. Desde las humanas hasta las comerciales. Ziliotto hace lo que sería imposible. El radicalismo tiene la oportunidad de reivindicarse con la historia. Tierno en su lugar de confort.

Por Javier Urban – Si bien el domingo Sergio Massa demostró, en las dos horas de debate, que es el único presidenciable entre los dos que competirán en el balotaje, castigándolo a voluntad a Javier Milei, exponiendo todas sus contradicciones desplegadas en la campaña, atosigándolo a preguntas que exigió que contestara “por sí o por no”, poniendo en duda su estabilidad emocional e incluso haciendo que estuviera a punto de perder los estribos y obligándolo a que se ocupara la mayor parte de su tiempo a defenderse. Si bien esa demostración de autoridad y solvencia seguramente definirá en favor del postulante oficialista el voto de los indecisos, que son un porcentaje muy significativo de ciudadanos, que hayan seguido el debate. Si bien todo eso hasta parece haber instalado nuevamente una peligrosísima sensación de triunfalismo, de cara al domingo venidero no puedo dejar de sentir miedo.

Y no es el miedo que argumentan muchos porque con un Milei presidente correría peligro la democracia. En su sentido estricto, no acuerdo con eso. La democracia argentina, cuenta con reaseguros formales y a lo largo de 40 años sus instituciones han funcionado demostrando fortaleza. Aun sin que se hayan alcanzado las premisas de que con democracia se come, se educa, se cura y se alcanza la equidad judicial, la fortaleza de la democracia argentina es fuerte en su sentido de sostén, de permanencia. Tanto es así que mientras en casi toda o buena parte de la región latinoamericana, las crisis económicas derivaron en crisis políticas de apariencia o concreción insalvable, en la Argentina no hubo golpes parlamentarios, no hubo más que un par (un vicepresidente primero y un presidente después, Chacho Alvarez y Fernando de la Rúa) de renuncias a máximo nivel ejecutivo, no vivimos en clima de anarquía dirigencial, más allá de que en 2001 hayamos tenido 5 presidentes en 10 días, y no hay lugar para inquietarse por el papel de los militares, totalmente desarticulados en cuanto a su capacidad golpista que si permanece intacta en otros países de la región. No percibo que haya riesgo en cuanto a la continuidad democrática.

Lo que me asusta es que el domingo se pueda llegar a votar a alguien que habla de excesos y guerra sucia. Que descalifica la idea misma de justicia social, que dice que la venta de órganos es un mercado más. Alguien que clonó a su perro muerto, que odia al papa argentino, que odia a Perón, que odia a Yrigoyen, que odia a Rosas, que odia a Alfonsín. Que no quiere a Maradona y que odiaría a cualquiera de nosotros si habláramos cerca de él. Me da miedo que el domingo se pueda llegar a votar a alguien que además admira a Margaret Thatcher, que usa insultos contra los inválidos, contra los discapacitados y te grita mogólico. Alguien que quiere liberar las armas, que a través de un candidato suyo propuso privatizar el mar. A través de otro, propuso cambiar la ESI por porno. Y a través de otra, propuso la renuncia a la paternidad.

El que aseguró que sería su canciller comparó el matrimonio igualitario con tener piojos y también propuso un mercado de órganos. Milei mismo subestima la diversidad sexual al punto de decir que es lo mismo tener una relación homosexual o cogerse a un elefante.

Me da miedo que podamos llegar a tener un presidente elegido por el pueblo que además de querer privatizar YPF, privatizar Vaca Muerta y eliminar la moneda nacional, diga que el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. ¿Sabrá lo que sufre un pibe o piba que es abusado?

Da miedo que podamos llegar a darnos un presidente que dice que el cambio climático no existe, que alquiló novia en la campaña, que quiere que un muro aplaste a los socialistas, que votó en contra de la ley de cardiopatías congénitas, que niega la brecha salarial, que entregó a su gente por Macri que lo usa para sus negociados, que escucha voces, que cree que gana por las fuerzas del cielo, que dice que su hermana es Moisés, que quiere destruir el sistema de salud y de educación, que retuitea apoyos falsos de Messi o de Schiaretti, que quiere dolarizar sin dólares, que liberaría el uso de armas y que no pudo afirmar que está a favor de la democracia…

Y por más que a muchas de esas verdades se las pueda calificar de locuras, es necesario que tengamos claro lo que tan bien explicó la licenciada en trabajo social, Maria José Ring, en una nota de opinión en Plan B, donde habla de lo erróneo que es creer que Milei “pretende socavar los derechos conquistados como consecuencia de su “locura”, aseveración que agudiza los procesos de estigmatización que recaen en quienes tienen un sufrimiento subjetivo ligado a la psicosis”, dice ella, para luego asegurar que así como “la violencia machista no es ejecutada necesariamente por un enfermo, un loco, sino que el violento es un hijo sano del patriarcado” y que “la dictadura cívico-militar no fue producto del accionar de dos o tres locos aislados, fue un plan sistemático de eliminación de personas llevado a cabo con el fin de implantar una economía de hambre para el pueblo”, lo que se pretende es que a través de Milei “se imponga un proyecto político que sustenta la acumulación de la riqueza con el consecuente exterminio” y eso es lo que verdaderamente mete miedo.

Y sin querer queriendo, diría el Chavo, en los últimos días, fueron dándose hechos en nuestra provincia que exponen bien clarito el riesgo que significaría que ganara Milei, el miedo que me genera tal posibilidad.

El gobernador Sergio Ziliotto decidió estatizar ocho instituciones educativas de gestión privada (los colegios secundarios de Alta Italia, Colonia Barón, Lonquimay, Miguel Riglos, Doblas, Bernasconi y General San Martín, y el Centro Politécnico “Arturo Juan Ferrero” de Pico) y beneficiar a más de 80 estudiantes, creando el secundario de Conhello y el ciclo ruralizado en Rucanelo.

También anunció que se volverá a licitar la obra de reconstrucción de un tramo de más de 47 kilómetros de la Ruta Nacional 152, desde El Carancho hasta el kilómetro 119 de la traza, y la remodelación del empalme con la Ruta Nacional 143; y la nueva terminal de colectivos de Santa Rosa, dos obras que, en total, demandan una inversión de 18 mil 800 millones de pesos.

Ziliotto presidió el acto de entrega de 24 ambulancias para establecimientos asistenciales de toda la provincia con una inversión de más de 806 millones de pesos.

Y respaldados por el Gobierno de La Pampa, a través de la Agencia I-Comex y el ministerio de la Producción, frigoríficos pampeanos buscan ampliar oportunidades comerciales para las carnes pampeanas en el mercado chino participando de la Feria Internacional de Importación de China, promocionando la calidad de las carnes pampeanas, expandiendo la comercialización de productos de mayor valor agregado, aumentando las ventas y la creación de empleos genuinos.

Como se ve son todos logros de gestión que nos llenan de satisfacción como pampeanos, pero que ante la posibilidad de que mayoritariamente el domingo se vote a Milei, no puedo más que sentir miedo.

Miedo porque si el gobierno se tuvo que hacer cargo de esos colegios privados es porque definitivamente esas instituciones educativas, como las escuelas rurales no tienen la menor chance de ser rentables. Entonces, de privatizarse la educación naturalmente esos colegios desaparecerían y ¿qué pasaría con la educación de esos chicos?

Por otro lado da miedo lo que dijo el ministro de salud Mario Kohan respecto a las ambulancias entregadas: dos de ellas van a Chos Mal y Lihuel Calel, que son lugares intransitables en muchos momentos del año, son imposibles de circular esos caminos, entonces ¿quién puede invertir en ambulancias para que circulen por esos caminos inhóspitos, para darle atención a la comunidad como corresponde, o el resto de las unidades que hemos comprado para diferentes funciones, entre ellas terapia intensiva móvil? Si no está el Estado haciendo estas cosas, ¿quién puede hacer esto?».

Miedo da que no se puedan concretar la reconstrucción de la ruta del Carancho ni la construcción de la nueva terminal en Santa Rosa, porque Milei no hará obra púbica y ¿qué privado querrá llevarlas adelante con tan poco para ganar? y miedo da que se impida seguir exportando a China y Brasil, que es lo que dispondría Milei, porque son el 69% de las exportaciones pampeanas y representan ingresos por 150 millones de dólares al año, además de los cientos de puestos de trabajo en la industria de la carne que se perderán.

Y el miedo es compartido por los universitarios que temen la privatización, por los artistas que siempre tienen que correr cuando se hacen moralistas, por los trabajadores de ATE que en La Pampa les asusta perder los derechos conquistados en los últimos 40 años y que -como teme el ministro de economía, Guido Bisterfeld- se complique el pago de sus salarios, por los clubes y asociaciones deportivas de nuestra provincia que desaparecerían frente a las sociedades anónimas y por los colectiveros que saben que no le será lo mismo a los pasajeros pagar menos de 120 mangos, que los 800 pesos a los que subirá el boleto cuando Milei les quite el subsidio.

«Si gana la derecha vamos a estar ante el segundo gobierno macrista y sabemos cómo nos fue a los pampeanos y pampeanas con el macrismo gobernando», dijo Ziliotto en Pico, manifestando su razonable temor frente a un Milei decidido a un fenomenal ajuste que supone que a las provincias con lo que recauden con el impuesto inmobiliario y patentes de autos, les tendría que sobrar plata como para hacer pavimentos, cloacas, agua, y demás obras locales.

Es natural que el gobernador tenga miedo por los jubilados ya que Milei obligaría a las provincias a adherir y ejecutar una reforma de los regímenes jubilatorios, transformando las cajas provinciales con principios similares a la propuesta para el régimen nacional (sistema de capitalización en cuentas individuales). Una declaración de quiebra del sistema solidario de reparto y su reemplazo por un sistema de capitalización estatal es muy importante en el caso de provincias con cajas jubilatorias que acumulan una importante deuda implícita.

El temor a todo eso, al que no quiere someter a su provincia, es el que lo hizo decir, una vez más, a Ziliotto que «la salida para la Argentina es Sergio Massa presidente», una frase que acompañó con un recorte de las intervenciones del candidato oficialista durante el último debate presidencial antes del balotaje del 19 de noviembre. Y también es el que le hace bajar este mensaje a pampeanas y pampeanos: «la gente debe votar libremente, pero también hacerse cargo de su decisión», dijo.

Y también tendrán que hacerse cargo de sus decisiones los radicales de La Pampa. Varios de ellos -los intendentes de General Acha, Abel Sabarots; de Victorica, Hugo Kenny, que no es, pero casi; y de Embajador Martini, Ariel Boggino, que ya frenó obras públicas en su localidad porque Milei prometió que no habrá más coparticipación o que le hará recortes y ya con eso ciertas cosas no se pueden hacer, dijo; el concejal de Santa Rosa, Gustavo Estavilla, para quien el libertario es el límite; y mujeres como Silvia Crochetti, Elida Deanna, Cecilia Roigé y Susana Sánchez, que se manifestaron contra el negacionismo que lleva a desangrarnos como sociedad, dijeron- han entendido que tienen la oportunidad histórica de redimirse, de aquel momento en el que Mauricio Macri jamás hubiera sido presidente sin la ayuda del radicalismo, cuando trajeron la desgracia en formato de clan mafioso. Ellos han entendido que es hora de no darles otra oportunidad para que sigan saqueando el país.

Sin embargo, oficialmente el partido radical, al igual que en el orden nacional, se ha manifestado prescindente -así lo expresaron el comité provincia; los jóvenes de la cantera popular que siguen conduciendo a la JR; mujeres como la diputada Marcela Coli, Lorena Clara, Estela Guzman y Andrea Valderrama– y alguno, como el concejal de Rolón, Bruno Rodríguez Carrasco que, pese a ser dirigente cooperativo llamó a votar por Milei. Se encolumnan así tras López Murphy que patéticamente coincide con Milei sobre el negacionismo o con el mendocino Petri que da vergüenza ajena apareciendo en televisión defendiendo el liberalismo del hombre que habla con perros muertos. Basta de Alem, basta de Alfonsín a representar a cualquiera por cualquier cosa, es la consigna. A trabajar por el sánguche, es la consigna de ese sector del centenario partido. Para ellos, que aun proclamando el alfonsinismo en los años 80 no se pusieron colorados cuando ayudaron a saquear la nación; ellos, que tildaban de ladrones a los peronistas, a los «K», mientras protegían al clan Macri porque mafiosos eran los peronistas, mientras el clan era un grupo de empresarios que trabajaban por la Argentina; que cuatro años más tarde y luego del endeudamiento feroz, en lugar de emplear la autocrítica, hicieron todo lo contrario: seguían hablando de Illia, de Alfonsín y apoyando a un mafioso que nos dejó una deuda impagable y una pobreza extrema. Está clarito que para ellos no hay dos sin tres y ahora dejan en libertad de acción a los afiliados o directamente instan a votar por Milei.

Y antes del final quiero hablar de 3 protagonistas históricos de la vida política en La Pampa. Por un lado, Martín Berhongaray, el que después de las elecciones de mayo parecía perfilarse como el dirigente más importante del radicalismo provincial. Había cosechado más votos que cualquier opositor a lo largo de la historia y no había ganado la gobernación por muy poca diferencia. Después sus correligionarios le hicieron la cama y terminará el año abandonando la diputación nacional que la UCR no pudo defender. De Martín esperaba otra cosa. Por ser hijo de Pacheco que estuvo codo a codo en la recuperación de la democracia con Raúl Alfonsín, esperaba que hiciera lo que el hijo del expresidente dijo que haría su viejo, “votaría a Massa”. Pero no, Martín decidió alinearse con aquellos que tan mal contra él jugaron y se abstiene de decir públicamente por quien va a votar. Tal vez no vote a Milei, pero con esa actitud claramente lo favorece. Una pena.

Por otro lado, Juan Carlos Tierno. Decididamente después de haber sido condenado por «abuso de autoridad» por haber aprobado por resolución, el presupuesto municipal 2008 sin pasarlo por el Concejo Deliberante, cuando fue intendente de Santa Rosa, cargo del que fue destituido por la misma causa, después de haber estado al frente de la comuna sólo 87 días, en los que además aumentó las tasas más de un 80%, creó el cuerpo de policía municipal, impulsó un sistema de encuesta de la vida privada de los ciudadanos que fue catalogado de violatorio de la intimidad, vació el Centro Municipal de Cultura, redujo el horario de venta de bebidas alcohólicas y obligó a los boliches bailables a cerrar sus puertas a las 3. Después de haber sido ministro de seguridad con la premisa de que la policía rural debía usar sus armas con los cazadores si estos no frenaban, «primer tiro al aire, el segundo a la cabina» y así un uniformado en Lonquimay terminó asesinando a un cazador; además de haber sido acusado de casos de abusos policiales, entre ellos la represión de vecinos en el conflicto del Rïo V y la detención de una periodista. Después de todo eso, y de las presuntas situaciones de violencia de género que habría protagonizado, sólo había una cosa con la que Tierno se granjeaba respeto, su desempeño como asesor letrado del primer gobierno de Rubén Marín que le ordenó reunir toda la documentación pertinente para esclarecer las acciones derivadas de la aplicación del Terrorismo de Estado en La Pampa durante la última dictadura cívico militar y eclesiástica.

Tierno supo obtener declaraciones individuales y reunir las denuncias que le presentaron personalmente, para que, con ellas, el instructor sumariante designado, comisario general Timoteo Trouilh, substanciara el histórico Sumario Administrativo con el que se juzgó y condenó la conducta del Personal Policial involucrado. No estaba mal que por eso Tierno aun conservara cierto respeto en la sociedad democrática pampeana, pero definitivamente lo dilapidó después de erigirse en el hombre del negacionista Milei, y de su candidata a vice, la defensora de Videla y todos los milicos asesinos, Victoria Villaroel, en la provincia.

Y seguramente no tendremos que esperar hasta el domingo después de las 8 de la noche para saber a qué candidato mayoritariamente elegirá el pueblo pampeano para presidente. Por su innegable capacidad de auscultar de qué manera se manifestará electoralmente la y el ciudadano piquense, el ex goberandor Carlos Verna dice la posta cuando concurre a votar sobre lo que terminará pasando. Y como Pico es clave para inclinar la balanza por uno u otro, cuando Verna hable, se sabrá.

