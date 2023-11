“Milei no está a la altura, desconoce las normas nacionales e internacionales”

Compartir esta noticia:

El gobernador Sergio Ziliotto afirmó que tras el debate presidencial “quedó en claro que el proyecto de Massa es de unidad nacional, de producción y trabajo con todos los argentinos adentro”. Recordó que los principales socios de La Pampa son China y Brasil, con los que Milei no quiere mantener relaciones internacionales.

El gobernador de La Pampa repudió los elogios de Javier Milei a la primera ministra de Inglaterra en la Guerra de Malvinas, Margaret Thatcher y la consideró la “asesina de cuatro pampeanos”, a la vez que marcó “el desconocimiento” de Milei sobre el funcionamiento del estado y el comercio internacional.

“El debate marcó dos modelos de Argentina y de dos dirigentes, donde Sergio Massa dejó en claro su proyecto político de unidad nacional, de producción y trabajo, con todos los argentinos adentro”, aseveró Sergio Ziliotto.

“El otro candidato demostró que no está a la altura de las circunstancias y que no conoce como funciona el estado. No conoce las reglas de juego y desconoce normativas nacionales e internacionales”, añadió.

“Más allá de que quiere acomodar sus declaraciones sobre la ruptura de relaciones comerciales con China y Brasil, desconoce que hay estructuras y normativas institucionales y jurídicas que establecen las reglas del mundo”, destacó.

“Cuando se habla de romper con los principales socios de La Pampa, que son China y Brasil, lo minimiza a una relación de privados, y eso no es así. Por algo existe la Organización Mundial de Comercio, que fija las reglas de juego, donde se discuten los aranceles, y a partir de ahí, una política de relación comercial”, ejemplificó.

“A todos nos quedó en claro el proyecto que tiene en la cabeza Sergio Massa” y también quedó claro “que no sabemos que es lo que tiene en la cabeza Javier Milei”, cerró.

