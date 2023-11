​Paritarias: el gobierno convocará a los gremios para tratar la cláusula gatillo y probable bono de fin de año

Compartir esta noticia:

El ministro de Haciendas y Finanzas, Guido Bisterfeld, adelantó a Plan B que en los próximos días se convocará a paritarias para definir la cláusula gatillo y un probable bono de fin de año. Reiteró que si gana Javier Milei se complicará el pago de futuros aumentos salariales. “No es campaña del miedo, es mostrar la realidad”, dijo.

El funcionario provincial recordó que los salario son fueron actualizados, una vez conocida la inflación de octubre, porque estaba acordado con los gremios. “El arreglo incluía hasta el mes de octubre. Ya conocido este dato, nos volveremos a juntar para ver cómo terminamos el año”.

“Nosotros pusimos esa fecha para ver qué perspectivas económicas había luego de las elecciones presidenciales. Queremos saber qué signo político va a gobernar la Nación, para ver el recorte o no de fondos, las perspectivas económicas y tener mayor certeza al momento de acordar o no un aumento salarial. Estimamos que en la próxima semana nos estaremos reuniendo con los gremios, me imagino que convocará la Secretaría de Trabajo, para empezar a discutir cómo finalizamos el año”. Los gremios pidieron cómo finalizar la pauta salarial del año y, a su vez, el otorgamiento del bono navideño o suma fija”, dijo.

En referencia a una victoria de Milei y si ello implicaría conflictos con los gremios, ya que La Pampa sufriría un abrupto recorte de fondos de Nación, Bisterfeld dijo que “si es un recorte de fondos, como está anunciando el candidato de La Libertad avanza, se va a hacer muy complicado pagar sueldos y, ni te cuento, cláusulas gatillo, como, gracias a Dios, La Pampa está otorgando a empleados públicos”.

“Ojalá podamos seguir manteniendo reuniones paritarias, una cláusula gatillo que permita mantener al empleado público, su poder adquisitivo, pero, si los fondos no ingresan a la provincia, tenemos que ser responsables financieramente con las medidas que tomamos y, a su vez, ser responsables ante los mismos gremios. No podemos firmar algo que no vamos a poder cumplir”, agregó Bisterfeld.

“Por eso, la voz de alerta. Explicar qué pasa si gana un candidato o si gana otro. No es campaña del miedo, sino mostrar la realidad. Y, sin duda, el candidato de La Libertad Avanza lo dice, no es que nosotros lo suponemos. Lo dice, incluso habló de eliminar la coparticipación. Por eso, estamos esperanzados en que la cláusula gatillo va a seguir, porque va a ganar el ministro Massa”, cerró Bisterfeld.

