Reconocen a científica de la UNLPam y CONICET

La pampeana María Helga Lell fue nominada para recibir la Mención de Honor al Valor Científico del Senado de la Nación, en virtud a las tareas de investigación, docencia y promoción de las ciencias que lleva adelante, principalmente desde la Universidad Nacional de La Pampa.









Lell es Doctora en Leyes y cuenta con una maestría en Ciencias Sociales, Culturales y Filosofía. Es investigadora del CONICET y directora del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.

El senador Daniel Bensusán fue quien la propuso para el reconocimiento y este martes concurrió a la sede universitaria, para notificarle de la nominación, donde también fue recibido por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marull.

“La doctora Lell es un ejemplo de la excelencia de las y los profesionales que egresan de la Universidad Nacional de La Pampa, de la universidad pública y gratuita. Su trabajo sobre lenguaje y derecho tiene suma importancia en un punto que siempre hemos ponderado, como es la accesibilidad al servicio de justicia de toda la ciudadanía”, manifestó el senador.

Bensusán también resaltó que la científica “lleva adelante también estudios sobre el concepto jurídico de persona. Siendo la primera docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas en ingresar al CONICET como investigadora. Todo esto nos lleva a sentirnos orgullosos, como pampeanos, a sentirnos orgullosos de nuestra universidad, en la persona de María Helga Lell”.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a defender la educación pública y gratuita, “tenemos una historia y una trayectoria de nuestro sistema educativo, reconocido en todo el mundo. Frente a cualquier amenaza a lo que tanto costó conseguir, debemos unirnos y seguir apostando a la grandeza de Argentina, con la educación como pilar innegociable”.

Derecho Humano de acceso a la Justicia

“Me tomó por sorpresa, porque lo cierto es que somos muchos los que investigamos distintas áreas y por eso uno sabe que hay muchas personas que lo merecen y de hecho una como investigadora no llega sola, siempre hay contexto que favorece que colabora”, reflexionó la científica, sobre este reconocimiento. Agregó que “estoy muy feliz por esto, me llena de orgullo y es un reconocimiento no sólo para mí sino para todo este conjunto que hace que mi investigación pueda ser visible”.

Respecto a su trabajo en lenguaje y derecho, conocido como “lenguaje claro”, detalló que “un juicio pueda tener sus tecnicismos, pero aún así es necesario que en algún punto el justiciable pueda entender y tomar decisiones, por lo cual hay que entender qué se está decidiendo, qué está en juego, qué se le está comunicando. Entonces no se trata de llegar hasta la última instancia de una sentencia, en la cual el abogado le dice el resultado. En realidad, el fundamento del lenguaje claro es el derecho humano de acceso a la justicia”

“Es importante, porque la persona decide si recurrir, si no recurrir, si va a pasar sus próximos años preso o no, si va a pagar una indemnización y porque, si algo que tenía la expectativa de obtener no lo obtuvo. La pluralidad de conflictos que hay y que hoy en día si el lenguaje jurídico, judicial o legal, necesita tecnicismos, no pierda de vista que la persona que está ahí adelante tiene que entender lo que está pasando”.

“Estoy trabajando en CONICET el concepto jurídico de persona, que ha tenido una gran centralidad en la técnica legislativa y judicial también de los últimos quizás 8 años. Porque a distintos entes se les ha dado este rol de persona, a veces para darle mayor entidad al ser humano, pensando en personas con determinada enfermedad, pensando en contexto de encierro, en adultos mayores para señalar que hay algo que importa ahí. Pero también la técnica legislativa intenta dar, por cuestiones retóricas, personería a otros entes y esto genera algunos problemas semánticos en esta técnica legislativa, que es en donde intento hacer la contribución, para hacer una distinción terminológica. Esas son las dos grandes líneas que estoy trabajando en la actualidad”, concluyó Lell sobre las principales investigaciones que lleva adelante.

Además, defendió el rol del CONICET en la sociedad argentina, “lamentablemente hoy discutimos y si se mantiene abierto o no CONICET, Lo cierto es que tiene una contribución en las 4 grandes áreas disciplinares que tiene, y que después se replican, ya sea ciencias médicas, ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias sociales. El CONICET tiene una gran producción, y de hecho es una de las instituciones líderes a nivel mundial. Parece que a veces discutimos algo que en el mundo se reconoce, pero bueno, lo cierto es que tiene un gran valor, como también lo tiene la universidad nacional, que contribuye al sistema científico. Es un factor de movilidad ascendente, un factor de producción de conocimiento y también de extensión del conocimiento a la sociedad”.

