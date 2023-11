Fonseca reiteró el reclamo por la designación de los integrantes de Pampetrol

Compartir esta noticia:

En el marco de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Acuerdos, realizada hoy, la representante por Comunidad Organizada Sandra Fonseca, reclamó nuevamente que «no se burlen de la voluntad del pueblo al votar», ante la designación de los cargos correspondientes a las minorías parlamentarias en las empresas Empatel SAPEM y Pampetrol SAPEM.

En dicha comisión manifestó, “las diputadas que proponen candidatos por un lado por la Unión Cívica Radical y por el otro Propuesta Federal, están consolidando una ilegalidad, pues dichos partidos no se presentaron en las elecciones en forma individual, sino como una alianza, o frente denominado “CAMBIEMOS LA PAMPA”, debiendo tener esta construcción política solamente dos postulantes para cada empresa».

“A diferencia del partido Comunidad Organizada, que se presentó individualmente frente al pueblo, siendo electo tercera fuerza, tanto en las elecciones del día 19 de mayo de 2019, como en la última elección provincial transcurrida el 14 de mayo de este año, por lo tanto, representa a la segunda minoría parlamentaria de acuerdo a los resultados electorales.”

Fonseca comentó que “Este acto ilegal, de corrupción, de usurpación en los espacios de decisión tanto en Pampetrol, Empatel y Fiduciaria, no solo se lo están haciendo al partido político Comunidad Organizada, sino al pueblo pampeano, riéndose en su cara, tanto el oficialismo como la aparente oposición. Hablan del pueblo, pero después en los hechos no les interesa, ocultan sus recursos económicos, realizando balances falsos. Nosotros no vamos a convalidar estas acciones y ya en la próxima gestión no tienen mayoría parlamentaria en esta Cámara de Diputados.”

Asimismo la diputada Fonseca, apeló al espíritu del legislador, que es la intención al elaborar el proyecto de ley, expresando, “en la próxima gestión que se inicia el 10 de diciembre, asume nuevamente Daniel Lovera, quien fuera Presidente del Bloque del Partido Justicialista, siendo defensor que las minorías son por representación electoral y no por los bloques que se dividen y se olvidan lo que dijo el pueblo en las urnas.” Concluyó

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios