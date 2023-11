Marcha atrás: Milei se desdice de varias de sus propuestas en el nuevo spot de campaña

Compartir esta noticia:

Privatización de la salud, educación, libre portación de armas y reforma del Incucai son algunos de los temas que el candidato de LLA prefirió olvidar, en su último mensaje difundido en las redes sociales.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, difundió este jueves su último spot previo a la veda electoral, en el cual se desdijo de sus propuestas de privatizar la salud, la educación, permitir la libre portación de armas y reformar el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante de órganos (Incucai) y le pidió a los argentinos que «no se dejen asustar y que la esperanza venza al miedo» de cara al balotaje del próximo domingo.

«Argentinos durante todos estos meses, la clase política difundió una enorme cantidad de mentiras sobre nosotros con un solo fin asustarte para cuidar sus privilegios. Porque si tenés miedo, te paralizas. Y si te paralizas, nada cambia. Lo único que venimos a proponer nosotros es abrazar las ideas que hicieron grande este país», indicó el candidato a través del spot que difundió en sus redes sociales.

En esta línea, Milei se distanció de las propuestas que había realizado en su plataforma electoral: «No vamos a privatizar la salud, no vamos a privatizar la educación, no vamos a reformar el Incucai, no vamos a privatizar el fútbol, no vamos a permitir la portación irrestricta de armas».

El candidato aseguró que lo que si harán va a ser «terminar con la inflación para siempre» y «terminar con la inseguridad para siempre»

«Lo que sí vamos a hacer es terminar con los privilegios de los políticos para siempre. Ese es nuestro compromiso con la democracia y con todos los argentinos de bien».

Finalmente, pidió a sus votantes que «no se dejen asustar» para que «la esperanza venza al miedo».

«Este próximo domingo el cambio está en tus manos», concluye el postulante de LLA en este mensaje.

