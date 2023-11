Prescindidos del estado en el gobierno militar, llaman a defender la democracia: “Villarruel quiere volver a la dictadura”

Compartir esta noticia:

El grupo de trabajadores estatales prescindidos por la dictadura militar, perseguidos por su forma de pensar, llamaron a votar a Sergio Massa “aunque no estés de acuerdo en todo” pero es para “defender la democracia” y evitar que gobiernen “los que quieren volver a la dictadura”.









Oscar Andrés “Conejo” Vendramini recordó que “esa dictadura de hace 40 años fue tremenda y encima, ahora tenemos que escuchar a Villarruel que quiere volver a esos años, nos parece tremendo”, dijo sobre la defensa del terrorismo de estado que hace la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, la hija de un militar que se negó a jurar por la Constitución Nacional, Victoria Villarruel.

“Por eso estamos llamando a votar por la democracia, más allá de estar o no de acuerdo con Massa, para evitar que estos que se dicen libertarios y que de libertad no tienen nada, porque quieren volver a esos años de tanto dolor, tantas muertes, tantos desaparecidos que seguimos reclamando”, añadió en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.

“Si Massa no cumple con lo que promete, le vamos a ir a reclamar como corresponde, pero si ganan estos que defienden la dictadura, van a reprimir y van a hacer lo que ya hicieron”, dijo.

Victoria Villarruel reivindicó a militares condenados por violación a los derechos humanos, a personas que reivindican el terrorismo de estado y hasta quienes añoran el Falcon Verde, símbolo de la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de personas durante la dictadura cívico, militar y eclesiástica.

También visitó “dos o tres veces a Videla”, el primer presidente de ala dictadura que comenzó el 24 de marzo de 1976 y terminó el 10 de diciembre de 1983, que volvió a endeudarse con el FMI, desapareció a 30 mil personas, destruyó la industria nacional y hasta envió a 650 argentinos y argentinas a morir en la Guerra de Malvinas frente a la Inglaterra de Margaret Thatcher, que Javier Milei reivindica y admira.

“Nosotros lo sufrimos en carne propia, como prescindidos, que nos dejaron sin laburo, a alguno los torturaron y fuimos en cana. No podemos permitir volver a esos años de la dictadura. Ella reivindica a los condenados por delitos de lesa humanidad y ahora Bussi, que está con ellos en Tucumán, ya dijo que si son gobierno van a reprimir a la gente”, agregó.

“Quieren volver a hacer lo que hicieron cuando torturaron, mataron, tiraron gente viva al mar. Me extraña que no se vea estas cosas que han pasado en esa época. Esto es dolorosísimo. Encima no va a haber educación pública, van a privatizar la salud, quieren hacer que los clubes sean sociedades anónimas y dejar a los pibes sin su lugar en el barrio, en el deporte, en lo social”, enumeró.

“Villarruel reivindica todo lo que fue la dictadura militar, ahora habla de la ESMA de usarla como escuelas, donde torturaron y mataron a tantos. Al dirigente de la Juventud Radical lo persiguen, lo amenazan con un Falcon verde. Esto es volver a la tiranía, es instalar la dictadura militar. Estoy realmente conmovido”, finalizó.

