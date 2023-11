Y vos, ¿de qué lado de la motosierra te encontrás? (actualizada)

Compartir esta noticia:

Esta pregunta nos la hicimos hace poco más de un mes. Ya hora, hay muchas más prgutnas para hacerse: se agregó la reivindicación de neonazis, del falcon verde, la apertura indiscriminada de importaciones, la tiranía, los piojos del matrimonio igualitario, las amenazas a dirigentes políticos, a periodistas…, etc.

Las opciones son dos, mango o sierra. Según las declaraciones de Javier Milei, es muy fácil que vos mismo o vos misma, lo puedas saber. ¿Cuál que crees que te toca? Mirá, mirá.

En base a las declaraciones que hizo el candidato a presidente de los que se autodenominan “libertarios” y “gente de bien”, hablan por sí solas. No es necesario interpretarlo o traducirlo. Basta de palabreríos, y vamos a sus dichos, y la respuesta a la pregunta ¿de qué lado de la motosierra te encontrás?.









A continuación, temas y las respuestas de Javier Milei y su gente:

Matrimonio igualitario

“Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos”, dijo Diana Mondino cuando la consultaron sobre el matrimonio igualitario.

La motosierra, pasa por tu derecho… ¿de qué lado estás?

Victoria Villarruel y la Tiranía

Consultada respecto a cómo sería el día posterior a las elecciones de este domingo, Villarruel lanzó que le «preocupa» el país que dejará el gobierno. “Me preocupa lo que va a ser recuperar la destrucción de este gobierno”, introdujo. “Sí te voy a decir que como ciudadana y como argentina veo que lo que nos toque a nosotros como Gobierno en caso de ser electos va a ser realmente una proeza por tratar de rescatar a la Argentina del barro”, dijo sin datos.

Y, en una verborragia sin cifras ni repreguntas, añadió: “Me sorprende que Massa está incendiando todo y pretende asumir el poder el 10 de diciembre. Entonces, ¿qué país querés asumir? Un país devastado. ¿Cómo pensás resolverlo si no es con una tiranía?”.

La motosierra, pasa por sobre la democracia… ¿de qué lado estás?

«Tiranía»:

Por las declaraciones de Victoria Villarruel pic.twitter.com/uwr1TPoa5T — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 15, 2023

Falcon Verde

Además, Villarruel defendió el jueves los dichos de Iván Volante, un militar retirado que cruzó a Rossi por su gestión en el Ministerio de Defensa y que tiene en sus redes videos reivindicativos de la dictadura.

La motosierra se mete en el baúl del Falcon Verde junto a otras seis personas: ¿de qué lado del baúl te encontrás?

Apertura de importaciones, cierre de empresas

Julián Moreno, titular de Apyme, se refirió al miedo de las pequeñas y medianas empresas respecto de las medidas que Javier Milei dijo que tomaría en caso de ser elegido como Presidente. “El modelo en sí es Antipyme. Eso nos asusta”, indicó.

Milei dijo que “el que no es competitivo va a quebrar”

Si sos empresario Pyme, trabajador/a Pyme, proveedor Pyme, ¿de que lado de la motosierra te ves?

Sobre el feminismo, Milei dijo:

Una cosa es el hembrismo, que es la muerte del macho. Yo por ser blanco, rubio y de ojos celestes, no voy a pedir perdón.

¿Y vos, de que lado de la motosierra estás?

Respuesta:

Si sos una mujer que está conforme con ser la responsable de la casa, limpiar, dedicarse a las tareas de cuidados de niños, niñas, adolescentes, personas mayores, por el solo hecho de “ser la mujer de” y no cobrar por tu trabajo, estás del lado del mango.

Si creés que como mujer tenés derechos, independencia, la posibilidad de elegir gestar o no gestar, te tocan los dientes de la motosierra.

Sobre la educación Sexual Integral Milei dijo:

Así como voy a eliminar el ministerio de la Mujer, la ESI es un mecanismo que lo que hace es deformarles la cabeza a las mujeres, tu cuerpo es tu cuerpo, nadie puede tocarte.

La gran mayoría recibe adoctrinamiento, utilizan el colegio para lavar el cerebro, para perseguir a los que piensan distinto, para impulsar el socialismo, esto es Gramsci puro.

Respuesta:

Si crees que la pornografía es la mejor forma de la educación sexual, tenés el mango de la motosierra.

Si creés que la educación sexual es importante para evitar abusos sexuales de niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, géneros diversos, o, te atreves al placer de la sexualidad, estás del lado de la sierra.

¿Y vos, de que lado de la motosierra estás?

Sobre las ciudadanía armada, Milei dijo:

Cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande.

Cuando vos prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíbas, lo usan igual

Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente.

¿Y vos, de que lado de la motosierra estás?

Respuesta:

Si crees que la justicia es el ojo por ojo y el diente por diente, sin más, estás del lado del mango, incluso para matar, como se hizo en la dictadura.

Si crees que los delitos deben ser juzgados, que hay un poder judicial, una fuerza de seguridad, personas dedicadas a investigar, estás del lado de la sierra. Te van a cortar por pedir justicia.

Sobre la Educación Milei dijo:

Iría a un sistema de váucher para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones

Con estos de los derechos a tener educación

La educación, No es un derecho, es el mercado.

No es un derecho, alguien lo tiene que pagar.

La educación es parte del problema porque es un centro de adoctrinamiento marxista. Es una maquinaria que lava cerebros.

¿Y vos, de que lado de la motosierra estás?

Respuesta:

Si tenés plata, podés pagar unos 100 mil pesos mensuales, vivís en una ciudad con mucha oferta educativa, vas a poder comprar los exámenes, materias y títulos.

Si no tenés plata, están condenado al analfabetismo, a ser el esclavo o mano de obra barata del que puede pagarse la educación y hacerse llamar doctor/a o señor/a, Milei te despedazó a sierra y sierra.

Si trabajás en Educación, te vas a quedar sin laburo.

Sobre los Peajes por cuadras / Calles privadas, Milei dijo:

Hoy las calles podrían ser privadas. Vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lecturas, donde son privadas, y cada uno se genera ingresos.

¿Y vos, de que lado de la motosierra estás?

Respuesta

Si tenés plata, estás armado, podés cobrarle al que pasa por tu casa, al estilo de la MAFIA italiana, tenés la manija..

Si no tenés plata, cuidado por dónde andás. Que te cobren, es lo de menos, te pueden matar o herir con las balas de la libre portación de armas. O, te pueden cortar con la motosierra.

Sobre los negocios con China, Milei dijo:

No solo no voy a hacer negocios con china, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí, digamos, Lula, no entra ahí.

¿Y vos, de que lado de la motosierra estás?

Respuesta:

Si sos un productor agropecuario que se puede dar el lujo de volver a dejar morir de viejas a las vacas y dejar de obtener dólares por ella, tenés el mango.

Si China se convirtió en tu principal comprador, que te da los verdes tan ansiados, vas a tener que dejar que la vaca se muera y se pudra en tu campo. Podés usar la sierra para cortarla en partes y enterrarla. Pero olvídate de los verdes.

Sobre Dolarizar, Milei dijo:

Estoy en condiciones absolutamente si. A 320 vos podrías ya dolarizar.

Empezaríamos a hacer transacciones en dólares y es absolutamente factible. Vas a un cajero y sacás dólares.

Yo dolarizaría y esto terminaría con la estafa que es el peso. Saco los pesos de circulación.

¿Y vos, de que lado de la motosierra estás?

Respuesta

Si sos millonario, tenés una actividad muy rentable, la súper y mega devaluación, te va a quitar algo de patrimonio, pero también te va a licuar tus deudas, por lo que, siempre, vas a estar del lado de la manija.

Si sos un laburante que cobra 200 mil pesos por mes, la sierra te va a dejar tu sueldo en unos 50 dólares mensuales. Con ellos pagá el alquiler, la comida, el váucher educativo, la salud y comer.

Sobre Justicia social y el “imbécil” del Papa, Milei dijo:

La envidia era un pecado capital, habría que informarle al imbécil que está en Roma, que defiende la justicia social, va contra los mandamientos, que la envidia es la base de la justicia social, es un pecado capital, y por más que lo disfraces con un nombre lindo como justicia social, es una aberración

Lo voy a decir de frente, el Papa es el representante del Maligno en la Tierra (por si necesitar traducción, es el diablo, el de lo cuernitos, rojo y prendido fuego)

Sobre Justicia Social II (discurso, ganador y desbocado), Milei dijo:

Esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho, pero que se olvida que a ese derecho lo alguien lo tiene que pagar.

Esa aberración Es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo.

¿Y vos, de que lado de la motosierra estás?

Respuesta

Si no crees en nada, más que en el vil metal, no te va a pasar nada. Al contrario, los dineros que se destinan a la justicia social pasarán a ser parte de la nueva torta que te podés apropiar. Estás en el mango y cortas a todos.

Si sos creyente, Milei te lo dijo, crees en el diablo. Y si encima recibías algunos mangos o alguna ayuda del estado, te la van a sacar. Ni plata, ni becas, ni AUH, ni educación, ni salud, ni subsidios a la producción, ni exenciones impositivas a las PyMes, ni créditos…, cero ayuda. La sierra a toda pompa te parte al medio.

Sobre la libertad de morirte de hambre porque no tenés un mango para comer, Milei dijo:

– Podés elegir morirte de hambre.

– ¿Vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre? (pregunta el periodista)

– Cada uno con su vida puede hacer lo que se le da la gana.

¿Y vos, de que lado de la motosierra estás?

Respuesta

Si estás del lado del mango, comés caviar, sushi con champaña o slachichón, lo que te dé la gana, podes cortar la comida que los otros no van a comer, y congelarla en el freezer, otra forma de acumular las riquezas que le quitás a los otros.

Si de casualidad llegas a fin de mes, o si tenés que ir al comedor, empezá a masticar aire y tomar agua, antes de que te la privatice,. La sierra te corta y hace que tus tripas, la de tus hijos, hijas, abuelo, abuelas, padres, madres, suenen mas fuerte que un concierto de David Guetta, Lali o Tini.

Sobre los Ríos y la sed de agua, Milei dijo:

Una empresa que contamina el río. ¿Dónde está el daño? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad, esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiera porque (…) es una sociedad que le sobra el agua, y el precio del agua es cero. Consecuentemente ¿Quién va a reclamar derecho de propiedad de ese activo? Nadie, porque no puede ganar plata.

¿Y vos, de que lado de la motosierra estás?

Respuesta

Si tenés el mango, las vas o poder envasar, y venderla al precio que quieras. O simplemente, contaminarla, porque tu plata, te lo permite.

Si estás del otro lado, la sierra también te saca el agua, o te deja con sed. ¡Andá guardando bidones! Si sos un productor agropecuario, no te prives de juntá orín, tal vez ayude. Lo podes mezclar con el agua que guardas en bidones, o con la que recogés de la lluvia.

Sobre el calentamiento global, Milei dijo:

Es otra de las mentiras del socialismo, hay toda una agenda de marxismo culurla, y parte de esa agenda, a ver, hace 10 o 15 años discutían que el planeta se iba a congelar y ahora discuten que calienta. ¡Dale loco! (…) es a propósito para generar el miedo.

Piensa igual que Massera y Videla de los desaparecidos. En el debate, Milei dijo:

Javier Milei, en el debate del 1 de octubre, repitió el discurso de Emilio Massera, el genocida responsable de las torturas, robos de bebés, asesinatos, vuelos de la muerte (tiraban personas al Río de la Plata, atados de pies y manos), submarino seco y mojado (cortar la respiración con una bolsa o con agua), violación sexual de hombres y mujeres, picanas, etc, y se anotó en quienes niegan el terrorismo de estado, las muertes y desaparición de personas, en la última dictadura militar (1976 – 1983)

Milei dijo “no fueron 30.000 los desaparecidos” sino “son 8.753” y consideró que “durante los 70 hubo una guerra donde las fuerzas del Estado cometieron excesos”.

Esas palabras fueron las mismas que uno de los jerarcas de la dictadura genocida, Emilio Massera, usó como defensa en el juicio a la Junta Militar por el terrorismo de estado, donde fue condenado a cadena perpetua.

Massera dijo que no debía defenderse de “haber ganado de una guerra”, cuestionó el juicio al señalar: “Lo único que sé es que aquí hubo una guerra, donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales”.

Que la izquierda haya logrado imponer en la batalle cultural este tipo de gestiones, eso no quiere decir que sea verdad, me podés mostrar la lista completa de los 30 mil desparecidos.

¿Y vos, de que lado de la motosierra estás?

Respuesta:

Si no tenés problemas morales ni quita el sueño el robo de bebés, la tortura de hombres, mujeres, niños/as adolescentes, la violación sexual de hombres y mujeres, arrojar personas vivas al mar atadas de pies y manos, quedáte tranquilo, no te va a pasar nada. Incluso, si sos amigo de los que cometen esas violaciones, capaz hasta te quedás con una casa o una empresa.

Si crees que luchar por una sociedad mejor es una posibilidad (mejores salarios, mejores condiciones de vida, acceso a la educación, a la salud, derecho al esparcimiento, al desarrollo personal en sociedad, a ser respetado por tu condición sexual, por ser persona con discapacidad, entre muchas otras cosas en una larga lista), la motosierra te picanea, viola, o desaparece.

Sobre la Democracia, Milei dijo:

– ¿Usted cree en la democracia?

– Creo que tiene muchísimos errores

¿Cree en el sistema democrático?

¿Y yo no puedo responderte con una pregunta?

– Cree o no cree en democracia

– El mundo ideal mío, yo soy anarco capitalista. En mi mundo ideal, no existe el estado.

En el debate, fue más allá, pidió 10 años, 20 años y hasta 35 años en el gobierno. En la democracia Argentina, lo máximo que puede aspirar un presidente es a gobernar 8 años seguidos.

¿Y vos, de que lado de la motosierra estás?

Respuesta:

Si no te molesta la violación de los derechos humanos (robos de bebés, desaparición de personas, violación sexual de hombres, mujeres, niños/as, adolescentes, secuestro y detención por pensar distinto), te da igual, la democracia, la dictadura, o un presidente que llegue y cómo no le gustan las leyes vigentes, se maneje como un emperador y rey del medioevo, quedáte tranquilo.

Si crees que consultar a la sociedad, convocarla a votar, discutir en comisiones vecinales, en clubes, en corregir a gobierno que prometen una cosa y hacen otra, en movilizarte para cambiar las injusticias, prepárate para lo peor, la motosierra considera que no sos una persona de bien, que están con el maligno, sos vago, casta, planero, costoso, una molestia para la circulación de mercancías y las ganancias para algunos pocos, se la va a agarrar con vos.

Neonazi

A través de su cuenta de “X”, la influencer del espacio de Javier Milei retuiteó una publicación de Pampillón en la que convoca a un boicot para apoyar al capitán retirado Iván Volante, a quien el Ejército le inició actuaciones por subir un video a su cuenta de Tik Tok con la imagen de un Ford Falcon verde y un mensaje escrito que dice: “7… aunque un poco incómodos, entran en este baúl”.

Lemoine compartió con sus seguidores el posteo del líder neofascista y las acompañó con unas palabras de respaldo. “Mensaje de un patriota. Basta de mordaza ideológica”, dijo.

En un tono violento y con insultos hacia Agustín Rossi y Sergio Massa, Pampillón convocó “a todo el personal en actividad de Ejército Argentino” y pidió “que pongan las pelotas porque sus jefes arrastrados del kirchnerismo le iniciaron un sumario al capitán Volante”.

“Todos tenemos que salir a respaldarlos, a poner el cuerpo y hacer un boicot si hace falta”, continuó el militante nazi. “Y ustedes, que están en actividad, pongan las pelotas y desautoricen a ese jefe del estado mayor conjunto que tienen que es un terrorista montonero, mierda vos, mierda vos Rossi, mierda vos Kirchner, Massa y toda la lacra que hicieron pelota las Fuerzas Armadas argentinas. Viva la patria carajo, viva el capitán Volante, a la mierda Rossi, te merecés lo peor, y ustedes, los que están en actividad pongan pelotas, y todos los retirados, todos en solidaridad con el Capitán, manga de cagones. Viva la patria carajo, soy Carlos Pampillón”.

“¿Con qué auto reemplazarían el glorioso Falcon verde de los 70?” Carlos Pampillón, el hombre que fue reivindicado por Lilia Lemoine y que está procesado por liderar una organización neonazi que realizó ataques de odio, había compartido un video con un sticker de Videla. pic.twitter.com/3CXURTUP5j — Corta 🏆 (@somoscorta) November 13, 2023



Si sos judío, gitano, boliviano, chileno, paraguayo, tenés una elección diversa, ¿de qué lado de la motosierra te encontrás?

En definitiva, la manija de la motosierra la tienen quienes les da lo mismo quién gobierne, porque su poder económico, su situación social, no cambia en una propuesta vieja y neoliberal como la de la Argentina de Julio Roca, de las dictaduras de principios del Siglo XX, de la dictadura de los asesinos Videla, Massera y compañía, de la entrega menemista en los ’90.

Si tenés que laburar día a día, o lo buscas y no lo encontrás, o lo tenés y es precario o esclavizante, si te alfabetizás en las escuela pública, si te profesionalizás en la universidad pública, si te atendés en el hospital público, si laburás en alguno de esos lugares, si tenés un comercio, una empresa, que le vende a todos los que Milei va a dejar sin laburo, vas a tener que cerrar; si crees en una sociedad que aspire a que todos y todas estén adentro, la motosierra se afila para vos.

