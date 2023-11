Gianinna y Dalma Maradona llamaron a votar en contra de Javier Milei

Compartir esta noticia:

Las hijas de Diego Armando Maradona utilizaron las redes para pedir que no voten al candidato de La Libertad Avanza. «¿Cómo vamos a tener un presidente que odia la país que quiere gobernar?», escribió Dalma.









Faltan solo horas para que comience el balotaje de las Elecciones 2023 donde se enfrentarán Javier Milei, por La Libertad Avanza, y Sergio Massa, por Unión por la Patria. En las últimas horas, el candidato oficialista sumó una valiosa dupla de adhesiones a no votar por el libertario: Gianinna y Dalma Maradona, hijas de Diego Armando Maradona.

«Borré y escribí esto mil veces», introdujo Dalma en una historia de Instagram que expresaba: «Me parece muy injusto querer expresarse y no poder hacerlo sin recibir el ODIO de los que piensan distinto, pero tampoco me sale quedarme callada». La actriz realizó un posteo en ese formato acompañado del hashtag «No Votes a Milei».

En la historia, la hija del diez detalló: «Entiendo que todos estamos enojados y cansados pero hay cosas con las que no puedo negociar. Hay derechos YA ganados con mucho esfuerzo como la ley del aborto, la ESI y el matrimonio igualitario que no pueden volver atrás. Fueron 30.000 y cuestionar eso es reivindicar esa época ATROZ y pisotear la historia de nuestro país! Idolatrar públicamente a Margaret Thatcher es un insulto total a nuestro pueblo y a nuestros héroes combatientes de Malvinas. El cambio climático es UNA REALIDAD y no es un invento. No quiero que mis hijas vivan en un país donde sea legal la venta de armas, Ni habla la venta de órganos!».

«Gracias a que existe una educación pública, muchas personas tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios y en mi caso particular tuve la dicha de cursar mi carrera en una universidad pública y no hay nada que me de mas orgullo», agregó Dalma y terminó: «¿Como vamos a tener un presidente que odia al país que quiere gobernar».

Por su parte, su hermana Gianinna también subió una historia a su cuenta de Instagram. En su caso, compartió la imágen de otra cuenta que lee: «Las personas que aman al Diego no votan a Milei».

Cabe recordar que Maradona nunca ocultó sus posiciones políticas y en los últimos años de su vida se expresó cercano al kirchnerismo. Además, durante la campaña reflotaron tweets de Javier Milei hablando mal del 10 argentino.

