Inauguraron instalaciones inclusivas y en un día las destrozaron: “Mucha impotencia”

Desconocidos ingresaron anoche al predio del Tiro Federal Inclusivo en Realicó y destrozaron las instalaciones deportivas que ayer por la mañana fueron inauguradas.

Con la presencia de intendentes de la zona y autoridades provinciales, las obras dirigidas al entrenamiento de personas con diversas discapacidades fueron inauguradas.

Hoy amanecieron destruidas a menos de 24 horas de su presentación formal, las instalaciones que eran para la práctica deportiva de los chicos que concurren al Tiro Federal Inclusivo para entrenarse, aprender y formarse.

COMUNICADO:

«Desde el Tiro Federal Inclusivo Realicó, repudiamos los hechos de vandalismo sufridos anoche en nuestra institución, ayer inauguramos y hoy la cancha de bochas destruida, toldo igual, solo se llevaron un machimbre de tres metros y medio que no les sirve de nada, mucha impotencia porque mas allá de todo el trabajo que nos llevó para que ayer fuera una verdadera fiesta, hoy nos encontramos con esto, no me perjudican a mi sino a todos los atletas, no vamos a bajar los brazos acá se hace y los resultados están a la vista y tal vez eso moleste, si alguien vio algo nos avisan por favor, gracias».

Fuente y foto: Infotec

