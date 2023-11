El posible ministro de Interior de Javier Milei aseguró que “la elección fue transparente”

Compartir esta noticia:

Media hora después de que cerraran los comicios del Balotaje este domingo donde Argentina define quién será el próximo presidente, Guillermo Francos, eventual ministro de Interior de Javier Milei y asesor de La Libertad Avanza salió a hablar ante la prensa y aseguró que “la elección fue transparente”.

“Estamos controlando la elección. No tenemos nada que observar salvo lo que se ha reportado. No han faltado boletas y no tenemos denuncias” en la Justicia Electoral, confirmó. “Esperamos con mucha confianza los resultados que representen la voluntad popular”, agregó y evitó responder preguntas mientras esperan los resultados oficiales.

“Hemos transitado una elección transparente y fiscalizada por ambas fuerzas”, insistió. “La democracia se expresó y esperamos con mucha esperanza los resultados”, cerró Francos desde el búnker de La Libertad Avanza.

«LA ELECCIÓN FUE TRANSPARENTE» | Guillermo Francos habló tras el cierre de los comicios: «No faltaron boletas» pic.twitter.com/ndfbBZ9zCd — TN – Todo Noticias (@todonoticias) November 19, 2023

