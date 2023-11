Sergio Massa reconoció el triunfo de Javier Milei: “es el presidente que la mayoría eligió para los próximos cuatro años”

Compartir esta noticia:

A las 20 horas, con una tendencia marcada en favor del candidato de La Libertad Avanza, el ministro y candidato de Unión por la Patria reconoció la derrota en el balotaje.









El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, admitió esta tarde la derrota en el balotaje y felicitó a Javier Milei de La Libertad Avanza por el triunfo.

“Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos esta noche, es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer”, reconoció Massa.

Con el 95,84% de las mesas escrutadas, Javier Milei cosechó 55,78% (14.022.218 votos) contra el 44,21% (11.114.480 votos) de Sergio Massa.

En su discurso dijo que “esta fue una campaña que tuvo tintes ríspidos que, ojalá a 40 años de democracia, el respeto por el que piensa distinto se instale en Argentina”.

El candidato de UxP agradeció por todo el trabajo de la militancia, la fiscalización y quienes garantizaron una elección democrática y “también a todos aquellos que en esta discusión de las dos propuestas que se pusieron en juego, que explicaron cual es el proyecto de país que representamos”.

“Esta jornada de hoy ratifica una cosa, frente a tanta discusión, que Argentina tiene un sistema democrático, transparente, sólido y que respeta siempre los resultados”, agregó.

Además, Massa afirmó que «hoy termina una etapa» en su «vida política» y llamó a las «nuevas generaciones» para hacer un «cambio transicional» para seguir «enamorándose de este país».

«Hoy termina una etapa en mi vida polítca y seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades pero sepan que siempre van a contar conmigo», expresó Massa desde el búnker de UxP tras reconocer la derrota en el balotaje exhortó a que «vengan las nuevas generaciones y sigamos haciendo el recambio transicional y democrático, necesitamos que miles de jóvenes de Argentina sigan enamorándose de este gran país, con desarrollo inclusivo e igualdad de oportunidades».

«Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo», completó Massa.

«Gracias a todos y todas, sigamos defendiendo la idea de un país justo», aseguró Massa a los militantes reunidos en el búnker de Chacarita.

