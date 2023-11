Villarruel: “hacer pintadas de los 30.000 en un jardín de infantes es como ir a un cementerio y pintar al Oso Barney”

Compartir esta noticia:

La candidata a vicepresidenta de LLA arrancó rompiendo la veda después de votar, y luego rechazó las protestas y carteles por la memoria y los desaparecidos que colocaron alrededor del lugar de votación.









Tras votar Jardín de Infantes 916 de Caseros, en Tres de Febrero, Victoria Villarruel arrancó rompiendo la veda: “Se juegan dos ideas, la continuidad de un sistema que nos ha llevado a la pobreza y se juega un cambio que pretende libertad, progreso y que el pueblo argentino pueda ser digno a través de su propio trabajo”.

Luego respondió acerca de las protestas de familiares de detenidos desaparecidos alrededor del jardín: “Hoy es el día de la democracia, cualquier otro reclamo está fuera de lugar, y lamento que este momento que debiera ser de tranquilidad para los vecinos termine teniendo la visión política de un sector minoritario de la sociedad”.

Respecto de la jornada de votación, afirmó: “Hay las situaciones que ocurren en todas las elecciones, tenemos una grandísima cantidad de fiscales, el pueblo se anotó para fiscalizar y están en todo el país vigilando la voluntad de todos”.

Acerca de por qué llevaron menos boletas a las mesas: “Entregamos menos para garantizar que estén todas las boletas, a diferencia de la casta política nosotros respetamos la democracia, implica que todas las opciones estén representadas”.

Y volvió sobre las protestas que incluyeron carteles por la memoria y los 30 mil desaparecidos: “Les preocupa a ellos que los demás no nos podamos expresar. Es la primera vez que la hija de un militar llega a ser vicepresidente, no sé qué les puede molestar cuando ellos han tenido hijos de terroristas en cargos de gobierno, a los que les molesta que llegue la libertad de expresión, a los que les molesta que la democracia implique incluirnos a todos, es a los violentos. Y en el medio de un jardín de infantes hacer pintadas de los 30.000 es como ir a un cementerio y pintar al Oso Barney, más desubicados no pueden estar”.

Ese jardín antes era una casa donde secuestraron a Alicia Amaya el 3 de junio de 1978. Era estudiante de Servicio Social, tenía 21 años. Su hermano, contó que la secuestraron por repartir volantes en contra de la última dictadura cívico–militar.

