El MoFePa pidió “respetar la voluntad popular” y que el oficialismo “no se escude en el relato de la resistencia”

A través de un comunicado de prensa, el Movimiento Federalista Pampeano planteó la necesidad de que los dirigentes sociales y políticos acepten el veredicto de las urnas y “respeten al presidente electo”.

Desde el MoFePa criticaron a Unión por la Patria y señalaron que “no se escuden en la resistencia cuando más del 55% de los argentinos eligió libremente un cambio”.

El comunicado completo consigna lo siguiente:

“Así como antes del balotaje, planteamos la importancia de no mantenerse neutral ante una definición que proponía, un cambio o una continuidad del peor gobierno de la historia moderna. Hoy desde el Movimiento Federalista Pampeano advertimos que es obligación de los dirigentes políticos, sindicales y sociales aceptar el veredicto de las urnas y respetar a el presidente electo.

Que no se escuden en el relato de la “resistencia” cuando más del 55% de los argentinos libremente eligió un cambio. En estos 4 años aceptaron silenciosamente el encierro de la pandemia, una inflación anual del 140 % , el 45% de pobreza, y que el 50% de los niños menores de 10 años no sepan leer o que el 75% de los que terminan el secundario no comprendan texto.

Deben respetar la voluntad popular, que se expresó para terminar con los privilegios de la casta política.

La educación primaria y secundaria, salud pública y justicia corresponden al gobierno provincial, la coparticipación esta por ley y su transferencia es automática con lo cual no peligra ningún ingreso para la provincia de La Pampa. Hace muchos años un presidente dijo «si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie» y la dirigencia del oficialismo pampeano lo siguió fervientemente. Hoy Milei fue claro en lograr un cambio, por ello más que proponer una “resistencia” al gobierno electo lo que deben hacer es respetar el veredicto popular de las urnas y colaborar por una Argentina distinta”.

