Alexis Mac Allister sobre la continuidad de Scaloni: “queremos que siga con nosotros para siempre”

Compartir esta noticia:

Alexis Mac Allister y Nicolás Otamendi expresaron sorpresa después del triunfo ante Brasil en el Maracaná cuando se les consultó por los dichos del DT Lionel Scaloni, sobre su futuro en el Seleccionado Nacional.









Las alarmas de la Selección argentina se encendieron luego de la declaración del entrenador Lionel Scaloni, quien puso en duda su continuidad en el cargo, tras la histórica victoria ante Brasil en el Maracaná. Y sobre ello se expresaron los futbolistas, que demostraron su deseo acerca de que el DT no se marche.

“No nos dijo nada ni vi lo que dijo. Si salió a decir algo, hay que respetar sus sentimientos. Desde nuestro lado, agradecerle, y queremos que siga con nosotros para siempre. Es un tema en el que no nos metemos para nada”, dijo Alexis Mac Allister ante la prensa.

Otro que se expresó fue Nicolás Otamendi, quien le dio la victoria a Argentina ante Brasil. Ante la consulta de la prensa, explicó que todavía había que hablarlo: “tenemos que hablarlo personalmente, porque había muchos chicos que no habían entrado al vestuario. No estuvimos todos juntos”. Aunque reconoció que “recibir esa noticia fue un shock”. “Hay que hablar con él, nada más. No tengo dudas que la decisión va a ser de él, pero nosotros vamos a dar todo para que pueda continuar”, concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios