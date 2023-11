¿Despidos en la construcción?: “si cancela la obra pública, va a ser un desastre para 300 mil trabajadores”

Compartir esta noticia:

El diputado provincial y secretario General de la UOCRA, Roberto Robledo, adelantó quesi el presidente electo, Javier Milei, cumple con el cierre de la obra pública, solo en los planes de viviendas “cerca de 1.500 trabajadores se pueden quedar sin trabajo”.

La confirmación de la cancelación de toda la obra pública nacional ya tuvo repercusiones en el sector de la construcción: “solo en los tres ProCrear, de Santa Rosa, Toay y General Pico, son 700 los que se quedan sin trabajo. A eso se le suman viviendas nacionales en distintas partes, lo que alberga a un número similar de trabajadores, lo que nos da cerca de 1.500”.









“Sería un verdadero desastre que el presidente electo tome esta determinación. A eso hay que sumarle le perjuicio de una obra parada, que después se vuelve a licitar, y cuando eso pasa, salen mucho más caras que los que saldría mandar el flujo de dinero para que se terminen las que se iniciaron”, indicó

Pero, Roberto Robeldo destacó la decisión de Sergio Ziliotto, de continuar con la obra pública iniciada y con la licitada: “de acuerdo a lo que habla el gobernador, se van a seguir las obras que están en ejecución. Las provinciales y las nacionales, ya que lo se paga de una obra nacional después de puede recuperar. Eso es una garantía para La Pampa”, añadió.

“Si en solo dos ejemplos que te doy son más de 1.500 trabajadores afectados imagínate lo que puede pasar en el país. Si lo proyectamos a lo nacional, hablamos de 300 mil, como ocurrió cuando Macri ya hizo esto que proponen el presidente electo, y canceló toda la obra pública”, recordó.

Respecto de la idea de que la obra pública la haga un privado, el diputado provincial señaló que “es una utopía lo de la inversión privada. Ejemplo, ¿a dónde podés privatizar una ruta?. En Buenos Aries, Santa Fe, Córdoba y Capital, pero quién va a hacer la ruta 5 que está en ejecución para cobrar peaje en La Pampa, donde el recupero es muy a largo plazo”.

“Hay cosas que se proponen pero que, desde la práctica diaria, son imposibles de llevar a cabo, porque el privado no va a invertir en algo que no puede recuperar. La gente votó un ajuste, porque lo avisó, pero no creo que hayan votado por el telegrama de despido, como ocurriría si se cierra la obra pública”, finalizó.

