Inauguraron la ampliación de la Sala de Primeros Auxilios de Colonia Barón

Tuvo lugar hoy el acto de inauguración de la ampliación de la Sala de Primeros Auxilios Barrio Norte, en la localidad de Colonia Barón. Una nueva obra de infraestructura en la localidad en pos del bienestar de toda la comunidad.

Participaron de la ceremonia el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, la intendenta local, Sonia Luengo, la diputada provincial, Andrea Valderrama, la coordinadora de Salud, Araceli Silvestro, el jefe de Zona Sanitaria, Carlos Benítez, intendentes de localidades vecinas, integrantes de la Comisión de la Sala de Primeros Auxilios, demás funcionarios provinciales y municipales.

Este nuevo espacio de 143 metros cuadrados se suma a los 87 metros cuadrados existentes. Salón de usos múltiples (con baño y cocina), vacunatorio, sanitarios, sala de espera, se destinará para rehabilitaciones, cursos de pre parto y charlas para promover estilo de vida saludable.

En nombre del Gobierno provincial, Rogelio Schanton, expresó su emoción en este momento tan particular, “es un orgullo venir a inaugurar esta Sala, el Gobierno nacional, el Gobierno provincial, el Gobierno municipal y un barrio trabajando en común para realizar una obra que a ustedes, en esta zona, les va a servir, es útil y hacía falta”.

“Cuando está en discusión si habrá o no Salud Pública, si habrá o no educación pública, el Gobierno pampeano sigue apostando a esto, a acompañar a nuestros vecinos, a nuestra gente, a cada uno de los pampeanos y en cada uno de los rincones de la Provincia, en ese sentido quiero decirles que con Sonia Luengo trabajamos mucho tiempo y nos deja una vara muy alta, deja a su pueblo con varias obras y seguramente cubriendo la mayoría de las necesidades de la localidad. No me queda más que traerles el saludo del Gobernador y nosotros tenemos que acompañar a la gente del pueblo, a la gente que hace cosas y seguir en este camino de realizar, entre todos, obras que sirvan a la comunidad”, finalizó.

Intendenta

Luengo brindó la bienvenida y agradeció la presencia en este acto tan significativo, fundamentalmente para los vecinos y vecinas del barrio, que tanto trabajaron para esta realidad, “con la convicción que el Estado tiene que, necesariamente, ocuparse de la salud pública, que es prioridad de los habitantes, es que decidimos continuar y finalizar esta obra que pueden apreciar”.

Haciendo hincapié en la importancia de esta Sala para evitar ciertos traslados al Hospital, la jefa comunal destacó la lucha y el sentido de pertenencia. En ese marco enumeró las obras realizadas para jerarquizar el barrio e integrarlo, “asfaltamos el Pasaje Integración, calles, obras de entoscado, cordón cuneta, instalación de cámaras de seguridad, juegos infantiles en la plaza, desagües, una de las obras más importantes para la localidad, que ya está por finalizar, en esta zona y debo agradecer al Gobierno provincial por las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional para renovar la red de agua potable, que no solo incluye esta zona sino también una gran ampliación”.

Otro hecho puesto de relevancia fueron los nuevos loteos privados y que próximamente se recibirán 511 luminarias led, para completar toda la localidad con esta nueva tecnología.

Con profunda emoción la intendenta agradeció a dos funcionarios provinciales, Rogelio Schanton y Rodolfo Calvo (diputado provincial y ex secretario de Asuntos Municipales), no solo por el apoyo económico sino fundamentalmente por el acompañamiento a lo largo de los ocho años de su gestión.

Comisión

La última presidenta de la Comisión, Gladis Correa, dijo que llegó un momento muy esperado ya que no se trata de un edificio más sino un trabajo que se hizo a lo largo de muchos años, cumpliendo una necesidad del Barrio Norte.

Gladis repasó la historia, recordando los inicios del pedido de vecinas y vecinos, quienes propusieron esta Sala de Primeros Auxilios. Asimismo, agradeció los aportes nacionales, provinciales y municipales, sumados al esfuerzo local.

“Hoy hay gente que no está, que recordamos mucho porque fueron los que pusieron el cuerpo en su momento y lucharon para esto; hay gente que está, con mucho más años, y están viendo el edificio con mucha emoción, como lo veo yo. Les quiero agradecer a quienes fueron parte de la primera Comisión”, agregó.

A modo de cierre consideró que la Sala no es solo un espacio de atención de la salud sino también que sirva como lugar de encuentro, de prevención, “un espacio donde podamos brindar oportunidades a quienes lo necesiten”.

