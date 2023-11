La policía brasilera reprimió brutalmente a hinchas argentinos: “no se puede tolerar, es una locura, se tiene que terminar”

Compartir esta noticia:

Luego de la victoria de la Selección Argentina frente a la ‘Canarinha’, el capitán Lionel Messi, el goleador de la noche Nicolás Otamendi, y el fundamental Rodrigo De Paul hablaron al finalizar el encuentro. Apuntaron sobre como fue el encuentro y lo trabajado del mismo, como así también mostraron su repudio a los sucedido con la brutal represión de la policía militar brasileña para con los simpatizantes presentes en el Maracaná.









Tras el partido, Lionel Messi habló sobre el cotejo y remarcó: “Este grupo sigue consiguiendo cosas históricas, una vez más. Es muy lindo poder ganar acá en Brasil, sabiendo lo fuerte que son acá en la historia. Es importante después de la derrota ante Uruguay”.

“Era un partido muy duro, un Brasil-Argentina con todo lo que venía en juego. Nosotros veníamos de perder, ellos venían de varios resultados malos, su gente no estaba conforme. Era como la final de la Copa América, muy trabado. A nosotros nos costó hacer posiciones largas, se definió por detalles y por suerte Otamendi metió el cabezazo”, analizó el capitán.

Sobre los incidentes en la previa al inicio del encuentro, confesó: “Lo vivimos mal. Veíamos como le pegaban a la gente, la policía, como pasó en la final de la Libertadores. Reprimiendo con los palos, habían jugadores que tenia familia ahí. Uno piensa en ellos, estábamos más pendiente de eso que de jugar el partido, que en ese punto era secundario. Nos fuimos al vestuario porque era la manera de tranquilizar las cosas. Podría haber pasado una desgracia. Cuando se calmó todo fuimos para adentro del vestuario para averiguar cómo estaban todos y los familiares y después salimos».

Luego Messi se volvió a expresar en sus redes: “Gran victoria que quedará marcada por la represión una vez más en Brasil. Esto no se puede tolerar, es una locura y se tiene que terminar”, enfatizó.

Incidentes en la previa del clásico sudamericano. Momentos antes del inicio del partido hay disturbios en la tribuna y los jugadores de ambas selecciones intentan calmar los ánimos. Se demora el arranque de Brasil vs Argentina por las #Eliminatorias. pic.twitter.com/V8kSg4iYNj — Televisión Pública (@TV_Publica) November 22, 2023

Por su parte, Nicolás Otamendi mencionó: “Hermoso. Le dije a ‘Fideo’ que no solo él hace goles importantes, hoy sirvió para la victoria en este estadio inolvidable”.

“Somos un equipo que vamos en busca de la historia, romper las reglas y con respeto jugar a lo nuestro. Hoy dimos una respuesta después de perder en Argentina”, admitió.

Además, dijo: “Da mucha bronca. A los únicos que les pegan es a los argentinos. Pasó en la final de la Libertadores, da mucha impotencia. Fuimos de cerca para intentar que dejen de pegar. Apenas se movían les pegaban. Todos los equipos tienen que ser respetados acá en Brasil”.

El último en hablar fue Rodrigo De Paul: “Estamos muy contentos, hicimos historia otra vez. Somos los primeros en ganarle a Brasil acá. Con lo que pasó antes del partido teníamos bronca y demostramos jugando. Este equipo tiene unos huevos barbaros. Los clásicos son así, se juegan de esa manera. Pero nosotros jugamos como teníamos que jugar siempre, si hay que jugar, sufrir o meter, lo hacemos. Somos la mejor selección del mundo porque se adapta a cualquier cosa».

“Había mucha preocupación por la gente. Le estaban dando unos palazos que no se pueden explicar, nunca vi algo así. Estábamos preocupados por ellos. La manera de hacerlos felices es como lo hicimos, hicimos historia. A mí me da mucha lástima que pasen estas cosas porque no ayudan en nada al futbol sudamericano. Al ganar la copa del mundo lo ponemos en un lugar privilegiado y por culpa de otros nos ponen en otro lugar”, comentó.

Marcos Acuña también detalló en su cuenta de X (ex Twitter): “A nuestra gente, nuestros colores y nuestra bandera la vamos a defender siempre. Vamos Argentina”.

Por último, “Cuti” Romero expresó: “Que equipo por dios. Como no sentirse identificado con esta banda. Seguimos escribiendo historia. Lamentablemente otra vez manchan al fútbol, siempre igual acá”.

