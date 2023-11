El oficialismo aprobó, en soledad, la Revisión Técnica Obligatoria

Compartir esta noticia:

Con algunos cuestionamientos, pero sobre todo dudas, los concejales de la oposición se abstuvieron en la votación por «falta de revisión» del proyecto enviado por el Ejecutivo y aprobado este jueves.









El oficialismo, por mayoría, aprobó hoy el proyecto por el cual la Municipalidad modifica su normativa y adhiere al Capítulo II de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Ley N° 26.363).

Una vez promulgada, todo el parque automotor de Santa Rosa deberá someterse a la Revisión Técnica Obligatoria, prevista en el Artículo 34 de la Ley N° 24.449 Nacional de Tránsito.

“La obligatoriedad de la RTO se aplicará a los vehículos categorías L, M, N y O, quienes para poder circular por la vía pública deberán tenerla aprobada”, dice el texto.

Los bloques FrePam, Propuesta Federal y Comunidad Organizada decidieron abstenerse de la votación. Para adoptar esa postura, argumentaron que no tuvieron tiempo de analizar la propuesta enviada por el Ejecutivo municipal. De todas formas hubo algunos planteos. Uno de ellos, fue el del concejal Marcelo Guerrero, quien sostuvo que «puede ser netamente recaudatorio».

«No es este el momento para generar más gastos para la gente. Creemos que pude ser netamente recaudatorio», dijo Guerrero, al tiempo que planteó que expresó «sorpresa» por la «rapidez» con la que fue tratado el proyecto.

“Nos abstuvimos no porque no estemos de acuerdo con el control vehicular pero hay grises que no quedan claros, como la autonomía de esta ordenanza. La Pampa no está adherida y la Municipalidad la quiere implementar. ¿Qué va a pasar con los pampeanos que vengan de otra localidad a Santa Rosa?. Otro tema es la gente que utiliza motos, que hoy no existe en La Pampa, con lo cual también nos genera dudas. Y como no estábamos seguros porque no estaba claro nos abstuvimos pero lo aprobaron por mayoría”, dijo el concejal de Propuesta Federal.

Por último, remarcó que “no tuvimos tiempo de estudiarlo”, por lo que no pudo responder ante la consulta si la Municipalidad recauda con el convenio o si se incluye la multa y la sustracción del vehículo ante el incumplimiento.

