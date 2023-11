​​Riquelme y las elecciones en Boca: “o querés un club deportivo o que lo usen para hacer política”

Compartir esta noticia:

«Estas elecciones las tiene más fácil que nunca el socio. O querés un club deportivo o que lo usen para hacer política», resumió el actual vice y candidato a presidente del club.

El vicepresidente de Boca y candidato a presidente, Juan Román Riquelme, aseguró que la prensa y la oposición no valoran los logros que tuvo el club en estos cuatro años de gestión y se quedan con que «no ganaron una sola Copa Libertadores».

«Ustedes le dan vuelta todo el tiempo a jugar la Libertadores. Siempre hay que jugarla pero yo pasé varias temporadas sin jugarla. La disfruté mucho pero nunca me pasó de que haya tanta felicidad por quedarnos afuera como ahora». expresó ante la deuda de títulos internacionales en su gestión.

Y agregó: «Yo vivo tranquilo. Estoy muy feliz con lo conseguido. Jugar todas las finales, crecimos deportiva y económicamente, trajimos a una mega estrella como Cavani. Nos dieron un club con deuda y lo dejamos en números positivos. Y nos dicen que lo estamos manejando mal».

Para las elecciones de este 2 de diciembre, Riquelme afirmó que son las más fáciles para el socio de Boca: «Estas elecciones las tiene más fácil que nunca el socio. 95 a 5. O querés un club deportivo o que lo usen para hacer política. Nunca estuvo tan fácil para los hinchas».

También aseveró que sabe que deberá mejorar en varias cuestiones: «Si vamos a intentar mejorar. Cuando estaba la dirigencia anterior, River tuvo la mejor época de su historia pero nadie habla de eso. Ganaron solo seis títulos en ocho años y nadie dice nada. Yo no se si estoy preparado para manejar este club, pero lo amo. Y si me lo das con deuda y tantos desafíos, que pudimos lograrlos, lo voy a hacer».

Por último, destacó que la dirigencia anterior y los actuales opositores no hicieron «nada» en Boca y ahora están «molestando»: «La Bombonera es La Bombonera, es como que te corran de tu casa a la esquina. El campo de juego lo dejamos impecable y los otros señores que están molestando estuvieron 25 años y nunca le hicieron nada. El hincha tiene muy fácil la elección, ya lo dije».

«Persiguieron a mi hermano en Brasil y nadie dijo nada de eso. Fue un apriete claramente, tal vez para que no me presente, pero yo estoy bien. Lo más lindo que me pasó en mi vida fue no ser empleado de estos señores», cerró. (NA)

