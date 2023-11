​Tras el resultado electoral, allanamientos coordinados a movimientos sociales en Santa Rosa

Compartir esta noticia:

Este jueves por la mañana se realizaron dos allanamientos coordinados a los movimientos sociales, en la sede de la Corriente Clasista y Combativa y del Movimiento Evita.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Juan José Baric por averiguación de delitos y son realizados por la Policía Federal.

Los procedimientos se realizan simultáneamente en la sede de la Corriente Clasista y Combativa, en Maestros Puntanos 2531 y del Movimiento Evita, en Alan Kardec 1715.

“El denunciante es Marcelo Carlos Campanella, es abogado del Ministerio Social de la Nación y es el que llevaba las denuncias que tuvimos el año pasado en San Martín y Matanza. Están averiguando si tenemos listas de altas y bajas, que ya hemos dado y listas de marchas. Nuestra obligación es contar con las listas de asistencia e inasistencia a lugares de trabajo, que es la obligación que tenemos con el Ministerio, pero las altas y las bajas, las da el Ministerio”, dijo el referente de la Corriente Clasista y Combativa, Walter Brandimarte, a Plan B Noticias.

“Están recabando información y la denuncia es contra mí, como referente. La denuncia es de averiguación de delitos, sobre altas y bajas. También están allanando domicilios particulares, el mío y el de una compañera, de Ayelén, que no sabemos por qué. Ella es la responsable de Originarios en Lucha. Estimo que es porque está anotada en el Ministerio como la única autorizada para firmar, cuando se reciben alimentos de Nación”, agregó Brandimarte.

“También estaban en mi casa buscando papeles. No hay nada raro. Estamos negociando con la policía, que no se lleven el CPU, para verificar las asistencias y sería muy probable que no cobren los compañeros”, dijo el referente de la CCC, que también confirmó que estaban allanando la sede del Movimiento Evita.

