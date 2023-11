Entre los rehenes liberados por Hamas hay una madre y su hija con familia en Argentina

Compartir esta noticia:

Danielle Aloni (45) y su hija Emilia (6) figuran entre los trece israelíes liberados este viernes por la agrupación islamista palestina Hamas, secuestrados en la incursión perpetrada en territorio israelí el 7 de octubre, y tienen familiares en la Argentina.

Según información que figura en la página de Facebook Bring Them Home Now, Danielle «es una madre soltera dedicada a Emilia de 6 años, una niña viva, curiosa y encantadora» que «disfrutan de las aventuras de madre e hija, se visten, cocinan y montan rompecabezas» y «visitan a sus parientes en el Kibutz Nir Oz frecuentemente», lugar donde fueron sorprendidas y tomadas como rehenes por los milicianos de Hamas, y trasladadas a Gaza.

Danielle y Emilia tienen familia en Argentina, hecho que creó confusión acerca de su nacionalidad, pero voceros de la Embajada de Israel en Argentina indicaron a Télam que «no son argentinas», sino que tienen familiares en el país.

Estas mujeres forman parte del primer grupo de 13 israelíes liberados, junto a otros 11 ciudadanos extranjeros, ninguno de ellos de origen argentino.

En su perfil de X (exTwitter), la embajada israelí publicó este viernes: «El gobierno de #Israel abraza a nuestros ciudadanos que regresaron a casa. El gobierno de Israel está comprometido con traer de vuelta a todos los secuestrados. Nuestros ciudadanos pasaron una revisión médica inicial y sus familiares fueron notificados. Además, fueron liberados 11 ciudadanos extranjeros».

Estos son los 13 israelíes que regresaron hoy a casa. El gobierno de #Israel abraza a nuestros ciudadanos que regresaron a casa. El gobierno de Israel está comprometido con traer de vuelta a todos los secuestrados. Nuestros ciudadanos pasaron una revisión médica inicial y sus… pic.twitter.com/fKosSGHY59 — Israel en Argentina (@IsraelArgentina) November 24, 2023

Aloni fue una de las tres mujeres con las que el Hamas dio una primera prueba de vida de los rehenes y en el video propagado se la ve diciendo, dirigiéndose al premier israelí Benjamín ‘Bibi’ Netanyahu: «Pagamos por tu fracaso político, de seguridad y militar. No había ejército, no había nadie, nadie nos protegía. Ahora somos prisioneras aquí… siempre que no haya ninguna condición. Nos matarán. ¿Quieres que nos maten a todos?».

«¿No es suficiente que los ciudadanos israelíes hayan sido asesinados? Libera ahora a sus ciudadanos y prisioneros. Libérennos: ­ahora, ahora, ahora!», insistió Aloni pidiendo aceptar el intercambio de prisioneros propuesto por Hamás.

Pasado por la televisión israelí, el padre de Danielle, Ramos Aloni, dijo a la agencia ANSA que sentían alivio al saber que «está viva y que hayamos podido verla, porque hasta hoy no se conocían detalles verificados sobre ella».

